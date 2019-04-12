وزير الدفاع للقوات عبر الـ OTV: يللي بيدق الباب... بيسمع الجواب

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بالامس خرجت الوزيرة مي شدياق من جلسة مجلس الوزراء ممتعضة، لتقول: بالظاهر الاجواء منيحة بس من تحت لتحت نكايات سياسية"... غادرت شدياق وهمّ وزراء التيارالوطني الحر بالمغادرة فاستوقف الصحافيون وزير الدفاع ليسالوه عن سبب امتعاض شدياق ليتبين انه البند رقم 9 هذا الذي يعني عمليا توظيفا جديدا...حسنا ليست هنا المشكلة كما قال بوصعب علما انها تتاقض مع قرار وقف التوظيف ، انما بخلو البند من تفاصيل ضرورية دفعت بالوزير بوصعب للاستفسار عنها ،بعيدا عن اي اهداف سياسية،ولكن من دون ان يلقى جوابا شافيا ما دفع بالوزير كميل ابو سليمان للاقتناع بوجهة نظر بوصعب، الا ان الاخير، وما ان نقل وزير الدفاع حقيقة ما حصل للصحافيين، حتى اصدر بيانا يعلن فيه ان كلام بوصعب غير صحيح لكن اللافت في بيان ابو سليمان ان عنوانه يتناقض مع مضونه الذي يوافقه فيه بوصعب 100 بالمية كما يقول لانه اتى ليؤكد صحة كلامه: متوجها للقوات برسالة واضحة قال بوصعب:"نحنا بدنات نتعاون بس كمان ما فيكون تطلعو تحكو قبلنا بالاعلام وتشكو بعدت انو وضّحنا": عن حرتقات البعض التي استحضرها وزير العمل في بيانه نسأل بوصعب فيأتي الرد على قاعدة : "اللي بيدق الباب بيسمع الجواب "، وحتى اكثر من ذلك: وليس بعيدا عن اجواء وزير الدفاع ، لعل ما قاله بالامس الناطق باسم الحكومة اي وزير الاعلام ردا على سؤال ل او تي في يبقى الابلغ بالتوضيح ما اذا كان الجو نكايات من تحت لتحت