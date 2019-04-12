الغريب عرض ومحافظ عكار آلية التنسيق في ملف النازحين

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عرض وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب مع محافظ عكار عماد لبكي، في مقر الوزارة، أوضاع النازحين السوريين في محافظة عكار، و"سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، وآلية التنسيق مع السلطات والاجهزة المعنية لتوفير العودة الكريمة والآمنة للنازحين".





كذلك، بحث الوزير الغريب مع وفد من التيار الوطني الحر - قضاء مرجعيون وحاصبيا، ضم مقررة مجلس القضاء اوديل سلامة، ومنسّق هيئة القضاء ايلي مسعود، أوضاع مخيم مرج الخوخ في مرجعيون والمشاكل الناتجة من الصرف الصحي في المخيم.





وكان استقبل رئيس بلدية البساتين ياسر غصن، وأعضاء المجلس البلدي، وتركز البحث على أوضاع البلدة والمتطلبات الإنمائية فيها.





وناقش الغريب مع وفد من "جمعية تجار الغرب وصناعييه" (عاليه)، يتقدمه رئيس الجمعية عاصم العياش، "التحديات والفرص أمام المؤسسات الصناعية والتجارية وطريقة دعم هذين القطاعين في المنطقة".