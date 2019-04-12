الجمارك تعلن عن مزاد علني هو الأكبر من نوعه

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أعلنت المديرية العامة للجمارك إجراء بيع بالمزاد العلني لكميات كبيرة من البضائع المتروكة والمحجوزة للبيع برسم الاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير.

وجاء في الإعلان: “للمرة الأولى في تاريخها، وفي إطار تنفيذ خطتها في مكافحة الفساد ومنع هدر المال العام، وبهدف توفير إيرادات للخزينة وتنشيط حركة مرفأ بيروت، وبغية توفير مساحات ضخمة مشغولة منذ عشرات السنين، تعلن المديرية العامة للجمارك إجراء بيع بالمزاد العلني هو الأكبر من نوعه، تعرض فيه كميات كبيرة من البضائع المتروكة والمحجوزة للبيع برسم الاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير، ومن بينها: سيارات، أدوات منزلية، آلات طباعة، أثاث، أدوات كهربائية، دراجات نارية، أحذية وألبسة، أقمشة، بلاط.

مكان وتاريخ البيع

– يجري البيع بالمزاد العلني في مرفأ بيروت يوم الخميس الواقع فيه 25 نيسان 2019، الساعة التاسعة صباحًا.

– يمكن استئناف البيع لأيام متتالية تحدد في حينه.

– يمكن الاطلاع على جداول البضائع على الموقع الإلكتروني لإدارة الجمارك: www.lebaneseCustoms.gov.lb

شروط البيع

– تباع البضائع حرة من كل الرسوم والمصاريف التي تكون مترتبة عليها.

– يتم دفع ثمن البضائع نقدًا، وبإمكان الشاري الذي رسا عليه المزاد حق التصرف بالبضائع كما لو كانت واردة من الخارج، وله الحق بإعطائها جميع الأوضاع التي تسمح بها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، شرط رفع القيود عنها في حال وجودها.

– ترفع البضائع من المزايدين (المستفيدين) خلال مهلة أسبوع من تاريخ البيع”.