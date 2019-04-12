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الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والرابطة اللبنانية لسيدات العمل تطلقان برنامجهما المشترك "بناء قدرات المرأة القيادية"

12
APRIL
2019
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أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والرابطة اللبنانية لسيدات العمل، برنامجهما المشترك بعنوان "بناء قدرات المرأة القيادية " Corporate Women Directors، الذي يهدف إلى بناء قدرات النساء وتمكينهن وإعدادهن لعضوية مجالس الإدارة وتبوء المناصب القيادية. ويعتمد البرنامج مناهج وتقييم امتحانات مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مؤسسة عضو في البنك الدولي، التي انتدبت شركة Tamayyaz EIGL للقيام بالتدريب اللازم.

 

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ومبادرة الرابطة اللبنانية لسيدات العمل "نساء في مجالس الإدارة" Women on Board التي تهدف إلى الوصول إلى مشاركة النساء بنسبة 30% في مجالس الإدارة في مختلف الشركات الخاصة ومؤسسات القطاع العام بحلول العام 2025.

 

وسوف يشمل البرنامج الذي تستفيد منه المشاركات النواحي التالية: الرؤية الاستراتيجية، وماهية دور عضو مجلس الإدارة ، كما دورها في نشر الشفافية في الإدارة و الشركة ، وحماية حقوق المستثمرين و الشركاء.

 

وتدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والرابطة اللبنانية لسيدات العمل، الإناث ذوات الخبرة المناسبة اللواتي تأهلهن على المدى القصير لتبوء المراكز العليا في كافة المجالات ومنها التدقيق والمالية والمحاماة والإدارة كما اللواتي يعملن كأمينات سر مجالس الإدارة، أو مستشارات لدى أعضاء مجلس الإدارة، للتسجيل في هذا البرنامج.
الموعد الأخير للتسجيل للدورة المقبلة من البرنامج، هو في 25 من نيسان ٢٠١٩.

 

كما تستفيد المشاركات اللواتي يسجّلن عبر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW) أو عبر الرابطة اللبنانية لسيدات العمل (LLWB)، من حسم بنسبة 25% على رسم التسجيل ومن إمكانية التقدم بطلب لقرض من بنك BLC خصيصًا للبرنامج، من أجل تسهيل عملية تسديد رسم التسجيل من جانب المرشحات المهتمّات.

 

مواعيد الدورات:
الدورة الثانية:
• الجزء الأول: مقدمة حول إدارة الشركات 2 و 3 ايار - 9:00 ص إلى 3:00 م
• الجزء الثاني: الأدوات العملية 12 و 13 حزيران - 9:00 ص إلى 3:00 م
• الجزء الثالث: الإعلام والشفافية 10 و 11 تموز - 9:00 ص إلى 3:00 م
• الجزء الرابع: حقوق المساهمين 11 و 12 أيلول - 9:00 ص إلى 3:00 م

الدورة الثالثة:
• الجزء الأول: مقدمة حول إدارة الشركات 18 و 19 أيلول 2019
• الجزء الثاني: الأدوات العملية 9 و 10 تشرين الأول 2019
• الجزء الثالث: الإعلام والشفافية في 13 و 14 تشرين الثاني 2019
• الجزء الرابع: حقوق المساهمين في 9 و 10 كانون الأول 2019

 

الدورة الرابعة:
• الجزء الأول: مقدمة حول إدارة الشركات 11 و 12 تشرين الثاني 2019
• الجزء الثاني: الأدوات العملية 11 و 12 كانون الأول 2019
• الجزء الثالث: ا الإعلام والشفافية في 15 و 16 كانون الثاني 2019
• الجزء الرابع: حقوق المساهمين 10 و 11 شباط 2020

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