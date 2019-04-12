باسيل في عشاء التيار في المتن: لن نقبل بأن تبقى البلديات ادوات لابتزاز الناس فالناس يجب ان تأخذ خدماتها بلا كيدية

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برعاية وحضور رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل نظمت هيئة التيّار الوطني الحر في المتن عشاءً لفعالياتها وأهلها في فندق الرويال ضبية، بحضور وزير الدفاع الياس ابو صعب، وزير البيئة فادي جريصاتي، وزير المهجرين غسان عطاللله، الوزير السابق فادي عبود، النائب إدغار معلوف، الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية الأب إيلي معلوف، النائب السابق غسان مخيبر، المحامي بول كنعان ممثلا النائب ابراهيم كنعان، بالإضافة الى رؤساء بلديات وفعاليات ومحازبين وحشد كبير من اهالي المتن.

بعد النشيد الوطني، قدمت للحفل سمر بوشبل، مستذكرةً فيها تشبيها لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يتعلق ببناء الدولة التي شبهّها "بحديقة تنبت فيها الزهور التي تنبت على مهل، ومنها ما ينبت بسرعة، وأنا ما علي إلا أن ازرع وجزء من الحصاد سوف يكون على ايامي والجزء الآخر سيكون على ايام احفادي واحفادكم".

وكانت كلمة لمنسق هيئة التيار في المتن عبدو لطيف تحدث خلالها عن مهرجان الحرية الذي انطلق في ربيع ١٩٨٩ من وادي نهر الكلب، "ونحن اليوم وبعد ٣٠ سنة نجتمع في ضبية وعلى بعد بضعة أمتار من انطلاق المهرجان، عاد العماد عون الى بيت الشعب ، والمتن سيكون الشاهد الأول على استمرارية التيار، وسيحتضن المقرّ العام للحزب في ضبية ذوق الخراب، وعلى بعد عدة امتار من إنطلاق مهرجان الحرية.

وقال: " يقال إن بيروت قلب لبنان، والمتن رئته، وانا اقول ان التيار في المتن هو قلب لبنان النابض، وفي المتن عُقدت أبرز الاجتماعات التأسيسية للتيار ، وانطلقت ابرز الحركات الطلابية ، ولكن كل ما انطلق في الامس، تحت طابع التيار، سوف يتوسّع ليشمل كل الاحزاب تحت مظلة التواصل مع الجميع ، والانفتاح على الجميع وهذا شعار العهد والعماد عون".

وختم لطيف كلمته، متحدثا عن انجازات العهد لاسيما في مكافحة الفساد، ووعد المتنيين، ببيئة افضل، وايصال المياه الى كل المنازل بعد انجاز سد بقعاتا، واقفال جميع الكسارات بالشمع الاحمر.

أما رئيس التيار الوزير باسيل فقال: " إن اللقاء في المتن له نكهته المميّزة في كل مرة فالمتن يضم أكثر من نصف مليون نسمة وهو قلب جبل لبنان بالمَعْنيين السياسي، والاقتصادي. والفكر السياسي في المتن كان غنياً ومتنوع والانتخابات لها فيه معنى كبير. مع العلم أن السياسة تأخذ الطابع الخدماتي في بعض الأحيان فابتعدت عن روحيتها على أمل ان تستعيد معناها الحقيقي وتصبح خدمة المواطن من قبل السياسيين والنواب والبلديات واجب، وتكون فعل طبيعي يحصل، بغض النظر عن إنتماء الناس اذا كان لنا أو لم يكن، وبذلك نكون قد شرفنا المتن برجالاته الكبار كأنطوان سعادة، موريس الجميل، توفيق يوسف عواد، أمين الريحاني، ميخائيل نعيمة من دون أن ننسى البير مخبير الاستقلالي السيادي في أيامنا.

أضاف:" هذا هو المتن بتعدُّديته، ولا يجوز أن يُحرف عن خطه الوطني العميق كي لا نخسر جزءاً كبيراً وجميلاً من لبنان له تاريخه ومستقبله لذلك اخترنا أن يحتضننا المتن ويكون "مقر" التيار الوطني الحر ليس فقط في المتن ولكن في ضبية لتكون مركز قرار جديد في لبنان".

تابع:" أستعرض اليوم أمام الحضور الذي يضم الكثير من البلديات ومن رؤسائها المشاريع التي قمنا بها ومن ضمنها الطرقات في المتن كمشروع بيت مسك ـ العطشانة ـ عين علق، الذي ينقصه مبلغ 14 مليون دولار لاستكماله، وتابعنا الموضوع وأخذنا قراراً في مجلس الوزراء على أمل ان يُقر قريباً في المجلس النيابي لاستكماله من أجل ربط بكفيا واتوسترادها بطريق المتن السريع، وطريق بعبدات ـ بشلاما التي انتهت مناقصتها على أمل إعلان التلزيم في القريب العاجل واستكمال طريق بعبدات زحلة وهو طريق حيوي واستراتيجي واخذ جهداً من التكتل وإهتمام مباشر من فخامة رئيس الجمهورية، والطريق الهامة جداً الأوتوستراد البحري، وأُخذ قرار استملاك بشأنه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بالأمس، والذي يبدأ من بيروت مروراً بضبية، نهر الكلب لينتهي في العقيبة ويكون لدينا بذلك الحل لمدخل بيروت الشمالي الذي يشكل الاوتوستراد الاكثر اكتظاظاً في لبنان.

وسيحل مشكلة السير بشكل كبير لكنه يكلف حوالي 3 أو 4 مليار دولار "استملاكات" و"تونالات" ونشجع على إعتماد ردم البحر، كما حصل في الجزء الأول فنكون في صدد تنفيذ الطريق ومشروع "لينور" البحري الذي يستحق المتن الشمالي اليوم بواجهته البحرية أن تَتَحول الى أحواض أزهار وواجهة تليق بالمتن، وجزر وامتدادات وهو مورد مهم للمتن وللدولة اللبنانية كما حصل في مشروع "المارينا" مذكراً بالاشغال القائمة في جسر جل الديب مشيراً ان المشروع ينتهي في شهر أيار مع تعبيد الاوتوستراد من الضبية الى نهر الموت".

وأشار الى أن القرار اتخذ في مجلس الوزراء بعد جهد كبير وعملية الاشغال اتخذت في سلة متكاملة مع جِسْرَي جل الديب وتشمل جل الديب وبصاليم مع تعبيدها بالكامل، ثم جسر انطلياس حتى الفوار صعوداً، وطريق النقاش بالإتجاهين فتُحَل مشكلة السير.

أضاف:" إن هذه الطرقات ستَحل مشكلة السير الخانقة في المتن الشمالي لفترة طويلة على أمل ان نكون قد بدأنا العمل بالخط الخاص للباصات من ضبية حتى نهر الموت فيكون هو الحل الحقيقي باعتماد النقل المشترك، كذلك الأمر بالنسبة الى الكثير من الطرقات كالطرق الجبلية كبسكنتا ـ صنين التي هي قيد التنفيذ، والمتن السريع أي رومية الذي انتهى العمل فيها على أمل استكمالها الى عين سعادة والمنصورية كما لدينا طريق وادي الجماجم وطريق باكيش ايضاً. ونوه بالمتن مشيراً انه خزان للطاقات وللقدرات ويستحق المشاريع والعمل من اأجل أبنائه".

ولفت الى الحاجة للعمل على محطات الصرف الصحي كمحطة الكرنتينا، وكذلك سد بقعاتا وغيرها من المشاريع الكثيرة، ولافتاً الى ان بلديات المتن لديها إمكانيات ومداخيل كبيرة وأن الانماء الاول للمتن يقوم به أهل المتن مطالباً بضرورة تحويل عائدات الخليوي الى البلديات في كل المناطق اللبنانية من أجل تعويم صناديقها مما يمكنها من القيام بحلول أنجع في قضية النفايات مشيراً الى أن بعض الدول تشتري النفايات من أجل اعادة تدويرها والاستفادة من مداخيلها.

تابع الوزير باسيل بما أنني من سكان المتن أُشجع وأُتابع سير عمل بعض البلديات المتنية الناشطة واشجع العمل من أجل العمل، مهما كان الطابع الحزبي والسياسي لهذه البلدية لأنه من واجبنا مساندة كل من يعمل،

والتيار الوطني الحر أخذ مركز الصدارة في هذا القضاء وأؤكد انه سيبقى بمركز الصدارة شعبياً وبلدياً لأننا على علم بأهمية هذا القضاء بنوابه ووزرائه وبعملهم الجدي والدؤوب من اجل كل لبنان.

ونحن معنيوين بالتعاون معكم في أي موقع كنتم وأن نعمل بشكل جيّد في هذا القضاء، لكننا لن نقبل أن تبقى البلديات آداة لابتزاز المواطن أو لتكون مطواعة لها سياسياً، فيحق للمواطنين بالحصول على الخدمات بعيداً عن الكيدية السياسية ونحن الى جانب كل من يعمل بطريقة صحيحة كما اننا غير مستعدين لحماية اي بلدية إذا أخطأت وعملنا هو للمستقبل، وهذا هو تاريخنا، العمل من أجل الجميع ولمستقبل أفضل للجميع.

نأمل التعاون مع الجميع لمصلحة المتن وأهلها الاحرار، وأن يحصلوا على خدماتهم مهما كانت انتماءاتهم السياسية.



وقال:" نحن نعدكم ونفي دائماً طالما لدينا قدرة العطاء والحياة سنعطي لهذا البلد مشاريع ومهما عرقلوا سنتابع بنظافتنا وبقدرتنا وبنفَسِنَا الطويل مع عِلمنا أن الامور تأخذ وقتاً في هذا البلد، ونعلم جميعاً كم هي صعبة وكم أن التوافق للوصول الى أصغر الامور مُكلف.

وشدد على وجوب الاستفادة من الثروات المائية في لبنان وفي المتن خاصةً وقارن بين لبنان وقبرص التي تمتلك 110 سدود وبحيرة فيما نحن نعاني من "العرقلات" و"التركيبات" عند إنشاء كل سد او مشروع سد، فيما نجدهم أنفسهم عندما ينتهي المشروع يَصْمتون وتِختفي أصِواتهم وكأنهم لم يقولوا اي شيء في السابق.

أردف:" إن عملية املاء بحيرة طبيعية بالمياه تستغرق في قبرص 7 سنوات في حين أن بحيراتنا تفيض من كثرة المياه، لذلك إن عملية بيع المياه لقبرص أو لعمان ممكنة".

ختم : من حقنا أن نفكر في بناء جسور مثلاً بيينا وبين قبرص كما هو حاصل في كل العالم مع ضرورة البحث في انشاء خطوط الغاز والمياه والمواصلات فبلدنا يحتوي على ثروات كبيرة يتم هدرها بسبب السياسات السيئة التي أعتمدت وعندما نتحدث عن أي فكرة جيدة يبدأ التصويب علينا ومحاولات التفشيل والعرقلة، لكن يبقى كلامهم كلام وسنبقى نعمل لهذه الأرض وأنتم ونحن أبناءها.

وفي الختام تسلم رئيس التيار الوطني الحر الوزير باسيل درعاً تكريمياً من هيئة قضاء المتن تقديراً لجهوده وعطاءاته اللامتناهية.