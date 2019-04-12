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من ريو دي جانيرو، كلودين عون روكز تناقش موضوع زواج الأطفال من خلال فيلم "نور" للمخرج خليل زعرور

12
APRIL
2019
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في إطار زيارتها لريو دي جانيرو في البرازيل، شاركت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، في حلقة نقاش تلت عرض فيلم "نور" للمخرج اللبناني خليل زعرور، وتناولت مع الحاضرين موضوع زواج الأطفال في لبنان، في ظلّ غياب قانون يحدد ال18 سناً أدنى للزواج.
 
وتمّ عرض الفيلم  في مكتبة القنصلية العامة لفرنسا في ريو دي جانيرو والمعهد الفرنسي في البرازيل، BiblioMaison ، بحضور قنصل لبنان العام في ريو دي جانيرو الدكتور أليخاندو بيطار، وعدد من أعضاء الجاليتين اللبنانية والفرنسية ومحبي فنّ السينما.
 
ويأتي هذا النشاط في إطار مساهمة القنصلية العامة للبنان في ريو دي جانيرو في الاحتفال بالفرانكفونية.
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