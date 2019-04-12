"حياتك بإيدك": حملة نموذجية لنادي السلامة المرورية في مدرسة العائلة المقدسة في الفنار

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في إطار اهتمامها في قضية السلامة المرورية، وخاصةً في ظل المآسي التي تتكرر يومياً على طرقات لبنان، أنشأت مدرسة العائلة المقدسة في الفنار في مطلع العام الدراسي الحالي نادياً للسلامة المرورية بإشراف الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية بهدف نشر الوعي بين الطلاب والأهالي حول مخاطر القيادة والوقاية من حوادث السير.



من هنا أطلق النادي حملته الأولى في حرم المدرسة، من خلال اسبوع السلامة المرورية الذي تميّز بتعدّد الرسائل التوعوية والنشاطات لمختلف الفئات العمرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والدفاع المدني، وبحضور أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية البروفيسور رمزي سلامة، والسيد كريم مجدلاني مستشار معالي وزير الداخلية لشؤون المجتمع المدني، ولجنة الأهل.



شملت الحملة 2300 طالب في المدرسة، بحيث ابتكر طلاب النادي شعارات الحملة، وتم نشر اللافتات المرورية في حرم المدرسة وعلى مداخلها، واستعان النادي بخبراء السلامة المرورية لإلقاء المحاضرات على التلامذة، وتم تنفيذ مناورة إنقاذ وإسعاف المصابين من حوادث السير بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني. وتحت شعار "حياتك بإيدك" توجّهت الحملة إلى التلامذة بهدف حثّهم على استعمال أحزمة الأمان في الباصات المدرسية وفي سيارات الأهل، إضافة إلى توعية الأهل حول سلامة الأطفال وأهمية وضعهم في كرسي الأمان وفي المقاعد الخلفية. وتم توزيع شهادات على 300 طالب بعد خضوعهم لدورات تثقيفية وأعمال تطبيقية من خلال قيادة سيارات كهربائية في حلبة خصّصت لهذه الحملة في حرم المدرسة بالتعاون مع مؤسسة جورج نسيم خرياطي. وقام أعضاء النادي بتوزيع سترات عاكسة مخصصة لتعزيز الرؤية في الحالات الطارئة على جميع العاملين والمعلّمين في المدرسة تحت شعار "بإمكانها أن تنقذ حياتك".



وتعتبر هذه الحملة النموذجية الأولى من نوعها على صعيد أندية السلامة المرورية في لبنان، وهي استكمالاً لمشروع سلامة النقل المدرسي الذي تنفذه المدرسة، ويهدف النادي من خلال خطة عمله إلى نشر هذه الثقافة إنطلاقاً من المدرسة وصولاً إلى كافة فئات المجتمع، وبهدف تشجيع المدارس على إنشاء أندية وإقامة حملات مماثلة تساهم في رفع مستوى الوعي لدى الشباب حول مخاطر الطرق،



يذكر أن مشاريع سلامة النقل المدرسي تشرف على تنفيذها الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية في عدة مناطق لبنانية منها منطقتي مرجعيون والزرارية بالتعاون مع برنامج عيش لبنان، زحلة والبقاع الأوسط بالتعاون مع مؤسسة الرؤية العالمية، ومدارس برج البراجنة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.