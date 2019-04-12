الراعي هنأ الرئيس عون على اقرار خطة الكهرباء: الأمور ذاهبة إلى الإنشراح

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رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "الأمور ذاهبة إلى الإنشراح"، طالباً من الجميع التعاون فيما بينهم.

وأعرب الراعي عن سعادته "مما سمعه من الرئيس عون"، وقال: "هنأت فخامة الرئيس باقرار خطة الكهرباء وطمأننا بان اقرارا الموازنة الاسبوع المقبل".

واكد ان "التقشف لا يعني انتزاع حقوق الناس بل وقف ينابيع الهدر وهو إرشاد الإنفاق في الدولة"، معتبرا ان "آلية مكافحة الفساد بدأت والقضاء يأخذ مجراه".

وأشار الراعي الى ان "التفاهم تام بين الرئيس عون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول موضوع عودة النازحين السوريين بعكس ما أشيع في الاعلام".