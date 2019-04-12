بعد البلبلة.. رئاسة مطار بيروت توضّح

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صدر عن رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت البيان الآتي:

"تداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورة عن ازدحام الركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي. ان رئاسة المطار توضح أنه بدأ العمل بتنفيذ مشروع اشغال ملحة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مطلع شهر آذار 2019، يتضمن المشروع إعادة تموضع نقاط كونتورات الامن العام وفصيلة تفتيشات قوى الأمن الداخلي في قاعة المغادرة وبالتالي فإن كونتورات الامن العام المتاحة حاليا تشكل نصف العدد الفعلي ومن المتوقع الاستمرار بهذا التدبير حتى نهاية شهر ايار 2019 . عليه يطلب من جميع الركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الحضور الى المطار قبل 3 ساعات من مواعيد اقلاع الطائرات و ذلك تلافيا لأي تأخير قد يتسبب بعدم لحاقهم بطائراتهم".