درغام تداول مع المستشار الأول للحكومة الكندية ملف النازحين: لعودتهم في أسرع وقت

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التقى عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام في العاصمة الكندية أوتاوا المستشار الاول للحكومة الكندية للعلاقات الخارجية النائب الفدرالي أندرو لسلي، بحضور النائب الكندي من أصل لبناني فيصل الخوري والعميد جوزيف قزي، حيث جرى التداول بأزمة النزوح السوري ومخاطره، وأهمية الضغط لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن.

وشرح درغام الواقع المأزوم في لبنان جراء النزوح وتداعياته على مختلف الصعد، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى "أن لبنان تكبد خسائر جمة في اقتصاده وبناه التحتية، في حين أن المساعدات الدولية خجولة جدا مقابل واقع انساني مأساوي للغاية بالنسبة للنازحيين واللبنانيين على حد سواء".

وشدد درغام على "ضرورة تأمين عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم، خصوصا أن هناك مناطق آمنة في سوريا ويمكن تقديم المساعدات الدولية لهم في الداخل السوري".

من جهته أبدى لسلي تفهمه للموضوع، ووعد بنقل وجهة النظر إلى الحكومة الكندية لإصدار موقف مؤيد للموقف اللبناني.