الوزير بطيش بحث الوضع الإقتصادي في لبنان مع رئيس البنك الدولي

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التقى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش في العاصمة الاميركية واشنطن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج بحضور عشرات المدراء والمسؤولين في هذه المؤسسة الدولية.

وشارك عن الوفد اللبناني، الذي ترأسه بطيش، مدير عام وزارة المالية الان بيفاني ومستشار وزير المالية الدكتور وسيم منصوري والخبيرين طلال سلمان ونيللي حبيب.

وقد تم التداول بالعديد من الملفات الاقتصادية اللبنانية. وتوقف المجتمعون عند المؤشر الايجابي الذي أعطته الحكومة باقرار خطة الكهرباء مما يزيد من ثقة المجتمع الدولي بجديّة الاصلاحات في لبنان.

وابدى البنك الدولي استعداده الى مواكبة لبنان في هذه الفترة. وجى التداول في بعض القروض الميّسرة خصوصا في المجالين الصحي والتربوي كما في البنى التحتية. وتمت مناقشة قرض ميّسر وطويل الامد لادخال التكنولوجيا الى المناهج المدرسية.

وكان نقاش مستفيض حول قرض ال 400 مليون دولار الذي أصر الوفد اللبناني بأن يساهم في خلق فرص عمل للبنانيين بشكل اساسي.

والتقى بطيش عددا من المسؤولين في "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" (MIGA) وكان بحث في كيفية الاستثمار في بيئات ذات مخاطر وتحديات مختلفة.

ومساء، شارك بطيش في العشاء الذي أقامه سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى على شرف الوفود اللبنانية الموجودة في العاصمة الاميركية.