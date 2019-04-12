عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 نيسان 2019

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البناء: انقلاب عسكري يقوده وزير الدفاع يُنهي حكم البشير في السودان... والشارع يرفض التجاوب
وزير المال لـ«البناء»: نثق برؤية عون الاقتصادية وفرص التعاون مع الحريري جديّة
لأول مرة ستكون لدينا موازنة شفافة 100 وتخفيض العجز لن يمسّ بمحدودي الدخل
اللواء: السنيورة جال على القيادات السياسيّة والدينيّة دعماً لجمالي: إنتخابات طرابلس واجب وطني وصرخة لإستعادة الدولة
النهار: تطمينات ماليّة ومشاحنات جديدة حول التوظيف!
الأخبار: أسانج أسيراً
السودان: انقلاب على البشير... والشعب!
الجمهورية: لبنان أمام شهر دقيق
the daily star: Army ousts Bashir
?l'orient le jour: Quel rôle de l’armée dans la chute du président Bachir