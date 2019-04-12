أسرار الصحف ليوم الجمعة 12 نيسان 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس



قال مسؤول عربي سابق تعليقاً على أحداث السودان إنّ الغموض السياسي في الخيارات الكبرى للحراك الشعبي وقادته كما للانقلاب العسكري وقادته يكشف أنّ التبديل في المواقع تفادياً للخسارة وهم وسراب، فلو سلك الرئيس عمر البشير الطريق التي سلكتها سورية أمام التهديد بأن تشمله موجة الهجوم الخليجي بـ «الربيع العربي» ربما كان تخطى الأزمة، وما يجري يقول إنّ في المنطقة لعنتان واحدة هي لعنة سورية تلاحق من تآمروا عليها وواحدة هي لعنة اليمن تلاحق من تورّط في الحرب وما فيها من جرائم…

الأخبار: علم وخبر

ضغوط على بلدية بيروت

تضغط بعض الجهات السياسية على محافظ بيروت زياد شبيب ورئيس بلدية العاصمة جمال عيتاني من أجل ترقية عدد من العاملين في فوج الإطفاء والحرس البلدي، من غير مستحقي الترقية.

جنبلاط يتصل بحزب الله

بعد قطع حزب الله علاقته بالنائب السابق وليد جنبلاط بسبب مواقفه من سوريا وإيران، ومن ثمّ إصدار الوزير وائل أبو فاعور قراراً يلغي فيه قرار وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بمنح ترخيص لإنشاء مجمع صناعي في عين دارة لآل فتوش، بادر جنبلاط إلى التواصل مع قيادة «الحزب» من أجل تسوية الوضع بينهما. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ لقاءً سيُعقد الأسبوع المقبل بين مسؤولين من حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي.



المخالفة مستمرّة





رغم المذكرة الإدارية التي عمّمها وزير الصحة جميل جبق بتاريخ ٢٨ آذار ٢٠١٩ على المستشفيات الحكومية للتقيد بالقوانين، ومن ضمنها إلغاء جميع الموافقات الاستثنائية الممنوحة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة المستشفيات ومديريها، بما فيها الموافقة الاستثنائية على ممارسة المهمات الطبية داخل المؤسسات العامة، يستمر رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي أحمد الصمدي بالتطبيب داخل المستشفى من دون أن يُتَّخذ بحقه أي إجراء لمخالفته الأنطمة المرعية.



صقر يساند يعقوبيان





يؤكد مسؤولون في تيار «المستقبل» أن النائب السابق عقاب صقر طلب من معنيين في التيار دعم النائبة بولا يعقوبيان، لمواجهة «الحملة» التي تعرضت لها بعد هجومها على الوزير جبران باسيل والمدير الأسبق لمكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري. ونصح صقر، عبر إحدى المجموعات على تطبيق «واتساب»، بمساندة يعقوبيان، واضعاً ذلك في إطار التكتيك السياسي الناجح. لكن مسؤولي التيار الأزرق عارضوا اقتراح النائب السابق.



النهار: أسرار الآلهة

التعيينات آتية

تردد أن مرجعاً رفيعاً وحزباً فاعلاً وعدا أحد خصوم رئيس التقدمي بحصة في التعيينات الادارية في الفئتين الأولى والثانية....

مزايدات العودة

يدعي حزب ناشئ أنه أعاد نحو ألفي نازح سوري الى بلادهم من دون أن يشير الى أي دور للأمن العام اللبناني المعبر الحصري لعودة السوريين....

الجمهورية: أسرار

ضوء

قال سفير سابق في دولة غربية إنه حتى الآن لا ضوء أخضرَ أميركياً لقيام إسرائيل بشنّ عدوان على لبنان.

لوم

تلقّى أحد الوزراء لوماً من فريقه السياسي على خلفية «ذوبانه» في حضن وزير آخر.

إصرار

توقف مُراقبون أمام إصرار بعض القيادات اللبنانية على إستذكار حدث أليم وبين إصرار آخرين على تجاهُله تماماً.