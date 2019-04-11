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توضيح من قبل مخاتير بلدة المتين

11
APRIL
2019
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بالإشارة الى المقال المنشور على موقعكم بعنوان" لا يبنى الوطن بالنكايات السياسية" وعملاً بحق الرد ، يهمني بوكالتي عن مختاري بلدة المتين مارون الناكوزي ووليد القنطار اللذين تم تناولهما افتراءً في المقال، توضيح المغالطات ونفي الأخبار الكاذبة التي تضمنها هذا المقال على الشكل التالي:

أولاً: إن المقال المذكور يتضمن تحريفاً للوقائع التاريخية ويختصر نضالات كافة المتينيين لاستعادة خراجهم المسلوب بشخص واحد كان جزءً من كل ، في حين إن النضال لاستعادة الخراج بدأ منذ تاريخ سلخه في العام ١٩٧٨ على يد رئيس البلدية السابق جوزف ابو سليمان والعديد من المحامين من ابناء البلدة في ذلك الوقت، واستمر على عهد رئيس البلدية مراد الناكوزي، ومن ثم رئيس البلدية جوزف عقل وكافة المحامين والفعاليات والأشخاص من ابناء البلدة ، وبالتالي فان اختصار نضالات المتينيين اجمعين والدعم الذي شكله لهم موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونواب المنطقة بشخص رئيس البلدية الحالي هو تسخيف لهذه القضية العامة وشخصنتها.

ثانياً: إن القول ان البعض يشن حملة شعواء تستهدف رئيس البلدية لأنه متضرر من استعادة الخراج المسلوب يشكل تحريفاً للحقيقة لأن الدعاوى المقامة ضد رئيس البلدية زهير بو نادر من قبل الدولة اللبنانية والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشخص القاضية غادة عون ناجمة عن ارتكابه لمخالفات خطيرة وتعديات على الاملاك العامة والإهمال المؤدي الى تلويث مياه الشفة ولا علاقة له بقضية الخراج لا من قريب او من بعيد.

ثالثاً: إن وصف اعلان حرش الضيعة غابة محمية بانه يشكل إجحافاً بحق البلدة، يؤكد توجهات رئيس البلدية المعادية للبيئة والمخالفة للمنطق والقانون لان أعلان المحميات هو مطلب وطني بصفتها تشكل مورداً ثقافياً وبيئياً وصحياً وعلمياً وسياحياً ، كما يخالف توجهات فخامة رئيس الجمهورية الذي عقد مؤخراً مؤتمراً في القصر الجمهوري لتشجيع المحافظة على البيئة والثروة الحرجية ،ويخالف السياسة البيئية لمعالي وزيرالبيئة الحالي فادي جريصاتي الذي يعتبر المحميات ضرورة بيئية وإغناء للقرى.

رابعاً: ان السبب الخفي لمحاربة المحمية من قبل رئيس البلدية المذكور هو دخوله في مشروع لإقامة مدينة صناعية وطنية تتضمن معامل لمعالجة النفايات الصناعية سواء بالحرق أو بالطمر على مساحة ٦٠٠ الف متر مربع من حرش الضيعةً والقضاء على هذه الثروة الحرجية والمياه الجوفيةضمنه دون علم المجلس البلدي ، وبعد ان اخفى المستندات المتعلقة بمعامل معالجة النفايات الصناعية عنه ، ودخل في صفقات عقارية لشراء عقارات على حدود الحرش هو وأقربائه.

خامساً: إن الزعم ان قرار اعلان المحمية مخالف لأحكام القانون ثبت عكسه بالاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي افتت بعدم امكانية إقامة منطقة صناعية داخل حرش الضيعة من النواحي البيئية والقانونية والصحية كونها محمية حكماً بأحكام قانون حماية الغابات، كما بالقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة الذي رد طلب وقف التنفيذ المقدم من بلدية المتين طعناً بقرار اعلان حرش الضيعة غابة محمية.

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