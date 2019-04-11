معرضMiddle East ®e-MotorShow الأول للسيارات الكهربائية والهايبريد افتتح أبوابه! وزير البيئة : قدّمنا تحفيزات و إعفاءات للسيارات غير الملوّثة للبيئة

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افتتح معرض Middle East ®e-MotorShow الأول للسيارات الكهربائية والهايبريد أبوابه في الفوروم دو بيروت وستستمرّ فعالياته من 11 حتى 15 نيسان/أبريل 2019، وسيقدّم فرصة فريدة لآلاف عشاق السيارات بأن يكونوا أوّل من يشاهد ويختبر أحدث السيارات الكهربائية والهايبريد التي تطرحها أبرز الماركات في لبنان على غرار أودي، بورشه، بي أم دبليو، بي واي دي، جاكوار، جي إيه سي، هيونداي، مرسيدس بنز، فولفو، رينو، وشفروليه.، بالإضافة إلى التعرّف على هذه التكنولوجيا الجديدة من خلال جلسات المناقشات التقنية التفاعلية اليومية.

تُنظّم هذا المعرض، الأول من نوعه في المنطقة، شركة e-EcoSolutions للاستدامة والاستشارات البيئية، برعاية معالي وزير البيئة السيد فادي جريصاتي، بالتعاون مع نقابة مستوردي السيارات في لبنان، والراعي الرئيسي "ميدكو".

يضمّ معرض ®e-MotorShow الشرق الأوسط 3 أقسام رئيسية:

1) معرض للسيارات الكهربائية والهايبريد يضمّ أبرز ماركات السيارات

2) مناقشات تقنية حول وسائل النقل الكهربائية تضمّ متحدّثين محليين ودوليين حول مختلف المواضيع المتعلّقة بوسائل النقل الكهربائية

3) حلبة كهربائية e-Circuit للقيادة التجريبية المجانية داخل المعرض وخارجه، تسمح للزوار بتجربة السيارات الكهربائية من دون أيّ ضجيج أو انبعاثات.

حضر حفل الافتتاح مسؤولون حكوميون وممثّلون بارزون من قطاع السيارات بالإضافة إلى المشاهير والخبراء الدوليين ومئات الزوار.

وتخلّل الافتتاح إلقاء بعض الكلمات من قِبل معالي وزير البيئة، بالإضافة إلى المدراء التنفيذيين من شركة e-EcoSolutions، ونقابة مستوردي السيارات في لبنان و"ميدكو". كما تضمّن الحفل القيام بجولة على معرضMiddle East ®e-MotorShow الأول برفقة معالي وزير البيئة، وإجراء قيادات تجريبية مجانية للسيارات الكهربائية والهايبريد.

معالي وزير البيئة السيد فادي جريصاتي قال " يسعدني أن احتفل معكم بافتتاح المعرض الاول للسيارات الكهربائية والهجينة كبادرة مميزة منظمة من شركة e-EcoSolutions لتعزيز الممارسات والسلوكيات والتوعية البيئية حول استعمال طاقة نظيفة في قطاع النقل والتي تلقى منا كل ترحيب ودعم وتشجيع.

يعتبر تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في المدن وهو يستهلك أكثر من 33% من النفط المستخدم ويتسبب ب 23% من انبعاثات الغازات الدفيئة. لذلك، يمثل التخطيط السليم في الادارة البيئية اهمية قصوى، نظراً الى ما ينطوي عليه من حفظ للموارد وترشيد للاستهلاك.

وفي ظل التلوث البيئي المتصاعد والتوجه نحو الطاقة البديلة، سعت الحكومات وشركات تصنيع وتطوير السيارات إلى إيجاد بديل آمن للسيارات تعتمد على المشتقات البترولية، إلى سيارات هجينة تستهلك وقوداً اقل، ثم إلى سيارات كهربائية بالكامل التي تسهم في الحفاظ على البيئة من خلال خفض آثار الكربون الناجم عن وسائل النقل.إن هذه الثورة النوعية في قطاع النقل تراعي المعايير البيئية باتت تفرضها دول كثيرة حول العالم وتعتبر مستقبل هذا القطاع.

أما في لبنان، وضمن إطار تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغير المناخ، التزم لبنان طوعاً بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 12% بحلول العام 2020 وتخفيض الانبعاثات الغازات الدفيئة الى 15% بحلول العام 2030، ويتم التعاون مع وزارة الطاقة والمياه لتمهيد الطريق نحو استخدام الوقود البديل في صناعة النقل.

من جهة أخرى، وضمن إطار تشجيع الجمهور على استخدام السيارات الهجينة والكهربائية في لبنان بما يسهم في الحفاظ على البيئة، تضمن قانون الموازنة العامة لعام 2018، وبناء على اقتراح وزير البيئة تحفيزات بيئية تتعلق بإعفاء السيارات الجديدة غير الملوّثة للبيئة من بعض الرسوم،

-إذ خفضت الرسوم الجمركية على السيارات الخصوصية الهجينة (hybrid) بحيث اصبحت 20% فقط، وعلى السيارات العمومية وأصبحت 10% فقط.

- كما أعفيت السيارات العاملة على الكهرباء (EV) كلياً من الرسوم الجمركية".

واضاف وزير البيئة " بناء عليه، إن وجود البنية التحتية الضرورة المتمثلة في محطات الشحن اللازمة لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، وتوزيعها في مختلف المناطق اللبنانية، فضلاً عن التوعية هم الاساس في تسريع انتشار هذا النوع من السيارات لما له من أهمية في دعم مبادرات النقل المستدام وخفض تلوث الهواء وحماية البيئة".وأكد " إن مواجهة تلوث الهواء هو التحدي المشترك لنا جميعاً ،وإن التزامنا لضمان بيئة آمنة ونظيفة وصحية يترافق مع عزمنا وإصرارنا على ضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ولا يسعني أخيراً الا أن أتوجه بالتحية الى منظمي المعرض شاكرين اهتمامهم ومبادراتهم التوعوية التي تسلط الضوء على فائدة هذا النوع من المركبات لنتمكن من الوصول الى الهدف المنشود وهو حماية البيئة وتأمين استدامة مواردها الطبيعية".

السيد "جيلبير تيغو"، المدير التنفيذي لشركة e-EcoSolutions

"شكّل تنظيم معرض ®e-MotorShow الأول في الشرق الأوسط، في ظلّ الظروف اللبنانية الراهنة، تحدّياً كبيراً، ويُترجَم اليوم بانتصارٍ بارز للبنان ولكافة المشاركين في هذا الحدث. وقد نجحت شركة e-EcoSolutions في السابق بوضع لبنان على خارطة إنجازات الاستدامة الدولية من خلال المشاريع السابقة التي نفّذتها، ونفتخر اليوم بتنظيم المعرض الذي سيضع لبنان على خارطة الأحداث المبتكرة الدولية. نشكر جميع من آمن بنا وبهذه المبادرة، بالأخص مستوردي السيارات المحليين الذين حملوا شعلة السيارات الكهربائية والهايبريد في السوق وبذلوا قصارى جهدهم لنشر التوعية بشأنها لدى المستهلكين اللبنانيين."

كما شكر السيد "تيغو" أيضاً معالي وزير البيئة السيد فادي جريصاتي على رعايته، بالإضافة إلى الشركات الراعية لـ

®e-MotorShow: الراعي الرئيسي "ميدكو"، والرعاة الفضيين "كوميرشال إنشورنس"، "تالايا" و"أوبر". كما عبّر أيضاً عن تقديره الشديد لكافة الداعمين لهذا الحدث وللشركاء الإعلاميين الإقليميين والمحليين.

السيد "سمير حمصي"، رئيس نقابة مستوردي السيارات في لبنان

"تمّ اعتماد هيكلية جديدة للرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية والهايبريد (تمّ إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، وتمّ تخفيضها إلى 20% على السيارات الهايبريد الخاصة و10% على السيارات الهايبريد العمومية (عوضاً عن 20% للسيارات غير الكهربائية أو غير الهايبريد التي تصل قيمتها إلى 20 مليون ليرة و50% لتلك التي تتخطّى قيمتها 20 مليون ليرة)، وذلك بفضل الضغوط التي مارستها نقابة مستوردي السيارات في لبنان على الحكومة والمجلس النيابي.

هذه مساهمة كبيرة من قِبل نقابة مستوردي السيارات في لبنان للحصول على بيئة أنظف، مع الأخذ بالاعتبار أنّ حكومات البلدان الأخرى تقدّم الحوافز على السيارات الكهربائية والهايبريد."

السيدة "ميشيل شماس غرزوزي"، مديرة التسويق ومبيعات التجزئة في "ميدكو"

"مبروك للبنان والشرق الأوسط على إقامة معرض "ميدكو"e-MotorShow ! تفتخر "ميدكو" بكونها رائدةً في مجال أجهزة شحن السيارات الكهربائية في القطاع، وهي تنقلكم إلى المحطة التالية في حياتكم، المحطة الكهربائية، الصديقة للبيئة. وانطلاقاً من هذه المحطة، يتوجّب علينا القيام بكافة الإجراءات المسؤولة لحماية البيئة، لأنّ كلّ ما نفعله بكوكبنا ينعكس علينا في نهاية المطاف."



تستمرّ فعاليات ®e-MotorShow الشرق الأوسط حتى يوم الإثنين الواقع في 15 نيسان/أبريل، وندعو كافة الزوار المهتمين بالحضور إلى التسجيل عبر موقع www.e-MotorShow.com لتجنّب الانتظار في الصف عند المداخل.

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يقوم ®e-MotorShow أيضاً بالترويج للاستدامة من خلال اعتماد إجراءات مختلفة في الحدث على غرار الترويج لمشاركة السيارات (carpooling) ولاستخدام رحلات "أوبر" من أجل تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن الزوار، وتقديم "تالايا" قوارير مياه زجاجية لإعادة تعبئتها، بالإضافة إلى استخدام الأطباق القابلة للأكل وللانحلال بيولوجياً لمكافحة نفايات المواد البلاستيكية الأحاديّة الاستخدام، وحماية بيئة الموقع من خلال المكافحة المتكاملة للحشرات Integrated Pest Management إضافة إلى المزيد من الإجراءات المراعية للبيئة.

11\4\2019