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زيارة للبنانية الاولى ونظيرتها اليونانية للجمعية اللبنانية للتوحد والمتحف الوطني

11
APRIL
2019
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في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس وقرينته الى لبنان، زارت اليونانية الاولى فلاسيا بافلوبولو بمعية اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون بعد ظهر اليوم الجمعية اللبنانية للتوحد (LAS) في بعبدا ترافقهما قرينة الوزير المرافق البيرت سرحان السيدة جنان سرحان، ومديرة مكتب السيدة الاولى السيدة ميشال فنيانوس، والسيدة سوزان سالم عن الجانب اليوناني.
وكان في استقبال السيدتين عون وبافلوبولوس، عند مدخل الجمعية كل من رئيس بلدية بعبدا انطوان الحلو، رئيسة الجمعية السيدة اروى الامين حلاوة، كاهن رعية بعبدا الاب دانيال الخوري، رئيسة مدرسة العائلة المقدسة الاخت ماري اوجيني شبلي، وعدد من اعضاء البلدية، وفريق عمل الجمعية. اما في الداخل فاستقبلهما التلامذة في حضور ذويهم، منشدين "اغنية اهلا بهالطلة". وبعد كلمة ترحيبية للسيدة حلاوة بالضيفتين، قدم التلميذ علي طليس الى كل منهما لوحتين من رسمه، كما قدم التلميذان عباس حلاوة ورمزي حمصي هديتين من صنعهما، قبل ان تجول اللبنانية الاولى ونظيرتها اليونانية في ارجاء الجمعية وصفوفها مطلعتين على اوضاع التلامذة فيها وما تقوم به الجمعية لتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وقد اثنت السيدتان عون وبافلوبولوس على ما تقوم به الجمعية مشددتين على اهمية تضافر الجهود في سبيل تمكين من يعانون من التوحد وجعلهم طاقة ايجابية في بيئتهم ومحيطهم.


المتحف الوطني
ثم انتقلت اللبنانية الاولى ونظيرتها اليونانية الى المتحف الوطني حيث كان في استقبالهما كل من مدير عام الاثار السيد سركيس الخوري ورئيسة مجلس ادارة المديرة العامة للمتاحف السيدة ان ماري عفيش اللذين رافقا السيدتين عون وبافلوبولوس في جولتهما على طوابقه حيث اطلعتا على معروضاته بالاضافة الى اهم القطع الاثرية فيه التي تعود لعصور وحضارات ما قبل التاريخ، مرورا بالحضارات الرومانية والبيزنطية واليونانية والكلدانية، ووصولا الى تاريخنا المعاصر.

وقد ابدت السيدة بافلوبولوس اعجابها بالمعروضات مثنية على الجهد الذي يبذل في سبيل المحافظة عليها لتكون شاهدا على الارث الثقافي والحضاري للبنان وشعبه.

 

 

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