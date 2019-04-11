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تعديل عطلة عيد الفصح للمدارس الرسمية والخاصة

11
APRIL
2019
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب المذكرة رقم 55/م/2019، تعديلا للمذكرة رقم 43/م/2019، وجاء فيها: "بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971، لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)، بناء على القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف أنواعها ومراحلها)، بناء على المذكرة رقم 43/م/2019 تاريخ 7/3/2019، وحيث أن الخميس 18/4/2019 يصادف خميس الأسرار، تعدل عطلة المدارس والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها بمناسبة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية، لتصبح من صباح يوم الخميس 18/4/2019 ولغاية مساء الإثنين 29/4/2019.

وفي هذه المناسبة، يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في التربية والتعليم في القطاعين الرسمي والخاص بأحر التهاني والتمنيات بدوام الصحة والعافية والاستمرارية في تأدية رسالتهم السامية وإسهامهم المستمر في بناء أجيال تشكل ركيزة أساسية في بناء الوطن الذي تصبو إليه".

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