عائلة المخطوف في نيجيريا شربل طوني عقيقي تطلق نداءً!

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أهابت عائلة الشاب اللبناني المخطوف في نيجيريا شربل طوني عقيقي بجميع وسائل الاعلام عدم نشر اي معلومة عن القضية من دون التأكد من صحتها مشيرةً الى أن نشر اي معلومة غير دقيقة قد تودي بحياة الشاب وتعرقل مسار المفاوضات الجارية. وطلبت، ببيان، من الذين تعاطفوا مع قضية ابنها عدم نشر اي معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه القضية.

وكانت العائلة لفتت في بيانها الى أن بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية "طالعنا بمعلومات مغلوطة عن قضية اختطاف شربل في نيجيريا على يد عدد من المسلحين، وعن الجهة التي تقوم بالتفاوض وعن المبالغ المطلوبة كفدية".