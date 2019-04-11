المولى استقبل لجنة التيار الوطني لعودة النازحين وبحثا في كيفية معالجة الملف

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استقبل محافظ النبطية القاضي محمود المولى في مكتبه الكائن في السراي الحكومي في النبطية، منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريين في التيار "الوطني الحر" نقولا الشدراوي، يرافقه أعضاء اللجنة نبيل هاشم، خليل محمد رمال، ليلى عون، جوفاني ديب، كمال شرفان، وسيم بو طايع وويوسف ناصيف.

وتم البحث في خلال اللقاء في موضوع النازحين السوريين وكيفية معالجته، والعودة الآمنة لهم إلى بلادهم. وركزوا على عودة النازحين الى بلادهم، وكيفية تسوية أوضاع الولادات الجديدة للنازحين والتي تمت بعد النزوح، وضرورة التزام النازحين بقانون العمل اللبناني، من خلال عدم المضاربة على اليد العاملة اللبنانية.