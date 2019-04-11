التعليق الأول لعائلة الشاب اللبناني المخطوف في نيجيريا

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صدر عن عائلة الشاب اللبناني المخطوف في نيجيريا شربل طوني عقيقي البيان الاتي:"طالعنا بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية بمعلومات مغلوطة عن قضية اختطاف ولدنا شربل في نيجيريا على يد عدد من المسلحين، وعن الجهة التي تقوم بالتفاوض وعن المبالغ المطلوبة كفدية".



أضاف البيان :"اننا نهيب بجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية عدم نشر اي معلومة عن هذه القضية من دون التأكد من صحتها لان نشر اي معلومة غير دقيقة قد تودي بحياة ولدنا وتعرقل مسار المفاوضات الجارية".



وختم:"كما نطلب من جميع المحبين والاصدقاء الذين تعاطفوا مع قضيتنا عدم نشر اي معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه القضية".