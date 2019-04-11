نبيل نقولا: حان الوقت لإيجاد إطار تشريعيّ يتجسّد فيه ضمان اجتماعيّ يكفل للفرد العامل والمواطن الراحة والطمأنينة

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إعتبر النائب السابق الدكتور نبيل نقولا أنّه بقدر ما ترتقي أيّ دولة في ممارسة المبادئ السامية لحقوق الإنسان، فهي ترتقي حكمًا بتطوير منظومة الضمان الإجتماعي فيها. فالتنمية الإجتماعية المتلازمة مع التنمية الإقتصادية هي سمة العصر وسمة المجتمعات التوّاقة للتقدّم الإقتصادي والرفاه الإجتماعي.

وأضاف نقولا في حديث إذاعيّ، إنّ مؤسّسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أُنشِئت لتكون "وسيلة" وأداة قانونية ونظامية مهمّتها توفير التقديمات الإجتماعية للمضمونين وعائلاتهم وجباية الإشتراكات الماليّة من الدولة وأصحاب العمل، بتوازن دقيق. و الهدف من هذه العمليّة هو الحماية الاجتماعيّة عبر التطوير الدائم للتقديمات والشمول المطرد وصولاً إلى الضمان الشامل لجميع اللبنانيين.

وأردف نقولا قائلاً: " عندما نرى وندرس ونعجب بتجارب العالم المتمدّن والمتقدّم في ميادين الحماية الإجتماعية يتملّكنا الخجل أنّنا نتعايش ونتساكن مع الجمود وأحيانًامع القهقرة في كلّ ما يتعلّق بالشأن الإجتماعي لا سيما الضمان الإجتماعي.

وأنهى كلامه قائلاً: " إنّ الوقت قد حان في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون لإيجاد إطار تشريعيّ يتجسّد فيه ضمان اجتماعيّ يكفل للفرد العامل والمواطن الراحة والطمأنينة في حالة مرضه وعجزه وشيخوخته ويهيّء لأفراد أسرته العيش الكريم". وإن لم يحصل ذلك في عهد الرئيس الإستثنائي فلن يحصل أبدًا.