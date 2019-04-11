ندوة لهيئة قضاء بعبدا بعنوان "آفة المخدرات بين القانون والمعالجة"

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نظمت لجنة العلاقات العامة في هيئة قضاء بعبدا - التيار الوطني الحر ندوة في مجمع الشياح الثقافي الرياضي بعنوان آفة المخدرات بين القانون والمعالجة،

تولى مسؤول العلاقات العامة في القضاء المحامي فادي طنوس ادارة الندوة،

وكان لمنسق القضاء السيد بشاره ابي جرجس كلمة عن الأهمية التي توليها الهيئة للندوات الثقافية وموضوع المخدرات بالذات وانعكاسه على المجتمع،

تحدثت القاضي الرئيسة ريما خليل عن دور لجنة مكافحة الادمان في تحويل المدمنين الى مراكز المعالجة ومتابعتهم حتى الشفاء ما يسمح باعفائعم من العقوبة،

وتكلم الأب الدكتور نجيب بعقليني عن دور جمعية عدل ورحمة في متابعة المدمنين وتقديم العلاج البديل ومواكبتهم انسانيا واجتماعيا،

وتطرق المعالج النفسي الدكتور مروان الخوري الى الادمان على المخدرات والكحول ومخاطره على صحة المدمن وسلوكه ودور الطب النفسي في معالجة المدمنين،

وفي الختام كانت مداخلة للنائب الاستاذ الان عون اثنى فيها على أهمية دور لجنة مكافحة الادمان وضرورة اطلاع المجتمع على دورها وتطوير القانون ليصبح دور اللجنة أكبر في توجه المدمنين اليها مباشرة وبشكل الزامي،

وقد حضر النائب السابق الدكتور ناجي غاريوس ورئيس بلدية الشياح الاستاذ ادمون غاريوس ورئيس بلدية بعبدا الاستاذ انطوان الحلو ورئيس بلدية وادي شحرور السفلى الاستاذ سيمون ابو راشد، ومسؤولة اللجنة المركزية للعلاقات العامة السيدة جوسلين الغول الى جانب حضور من مجلس وهيئة القضاء وحشد من المحامين.

وكانت مداخلات للحاضرين حيث تركت الندوة أثرا ايجابيا لدى الجميع.