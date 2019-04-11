living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ندوة لهيئة قضاء بعبدا بعنوان "آفة المخدرات بين القانون والمعالجة"

11
APRIL
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نظمت لجنة العلاقات العامة في هيئة قضاء بعبدا - التيار الوطني الحر ندوة في مجمع الشياح الثقافي الرياضي بعنوان آفة المخدرات بين القانون والمعالجة، 
 
تولى مسؤول العلاقات العامة في القضاء المحامي فادي طنوس ادارة الندوة،
 
وكان لمنسق القضاء السيد بشاره ابي جرجس كلمة عن الأهمية التي توليها الهيئة للندوات الثقافية وموضوع المخدرات بالذات وانعكاسه على المجتمع،  
 
تحدثت القاضي الرئيسة ريما خليل عن دور لجنة مكافحة الادمان في تحويل المدمنين الى مراكز المعالجة ومتابعتهم حتى الشفاء ما يسمح باعفائعم من العقوبة، 
 
وتكلم الأب الدكتور نجيب بعقليني عن دور جمعية عدل ورحمة في متابعة المدمنين وتقديم العلاج البديل ومواكبتهم انسانيا واجتماعيا، 
وتطرق المعالج النفسي الدكتور مروان الخوري الى الادمان على المخدرات والكحول ومخاطره على صحة المدمن وسلوكه ودور الطب النفسي في معالجة المدمنين،
 
وفي الختام كانت مداخلة للنائب الاستاذ الان عون اثنى فيها على أهمية دور لجنة مكافحة الادمان وضرورة اطلاع المجتمع على دورها وتطوير القانون ليصبح دور اللجنة أكبر في توجه المدمنين اليها مباشرة وبشكل الزامي،
 
وقد حضر النائب السابق الدكتور ناجي غاريوس ورئيس بلدية الشياح الاستاذ ادمون غاريوس ورئيس بلدية بعبدا الاستاذ انطوان الحلو ورئيس بلدية وادي شحرور السفلى الاستاذ سيمون ابو راشد، ومسؤولة اللجنة المركزية للعلاقات العامة السيدة جوسلين الغول الى جانب حضور من مجلس وهيئة القضاء وحشد من المحامين.
 
وكانت مداخلات للحاضرين حيث تركت الندوة أثرا ايجابيا لدى الجميع.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout