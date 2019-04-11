باسيل: لتعزيز تعاوننا مع قبرص وصولا الى حلف نفطي وغازي

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دعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى “عدم تفويت مزيد من الفرص في موضوع النفط والغاز”.



وقال باسيل، في حضور وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، بعد إجتماع ثنائي مع نظيريهما القبرصيين: “سنسعى إلى تعزيز تعاوننا مع قبرص، وصولا الى حلف نفطي وغازي كما نأمل”، وتابع “علينا أن نستعجل في اتفاقياتنا الثنائية، وحددنا موعدا أوليا في 7 ايار لعرض أولي ثمّ في حزيران لتقييم أدق، ونأمل أن نكون وصلنا إلى نتيجة في أول أيلول”،



ودعا الى مشاريع مشتركة مادية مع قبرص وهي دولة صديقة وجارتنا الأقرب إلى أوروبا، وقال: “نأمل بعلاقات استراتيجية، وطرحنا أن أي اكتشاف غازي أو نفطي بيننا يتم استثماره بمشاريع مشتركة”.