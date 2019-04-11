الرئيس عون استقبل المدير التنفيذي لشركة التأمين الفرنسية AXA GROUP

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من شركة التأمين الفرنسية AXA GROUP ضم مديرها التنفيذي السيد توماس بوبيرل THOMAS BUBERL والسيدة نادين الحبال رئيسة لجنة الرقابة على شركات التامين بالانابة والمسؤول عن اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا في الشركة السيد ويلم لانغباج WILIM LANGENBACH، وذلك في حضور رئيس "اكسا" للشرق الاوسط السيد روجيه نسناس والمدير العام السيد ايلي نسناس.

وعرض الوفد مع الرئيس عون واقع التأمين في لبنان والعالم، وذلك لمناسبة الاحتفال بمرور 115 سنة على نشأة مجموعة " أكسا" في لبنان والشرق الاوسط وعملها في مجال التأمين.

وخلال الاجتماع عبر السيد بوبيريل عن ايمانه بمستقبل لبنان واقتصاده ودوره في المنطقة، ودور قطاع التأمين في دعم القطاعات الانتاجية والمساهمة في السلم الاجتماعي، منوها بدور مجموعة "اكسا" في لبنان من خلال مجموعة نسناس وهانم اوغلو.