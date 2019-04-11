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احتفالات أسبوع الآلام ورياضة الصوم وعيد القيامة المجيدة في أبرشيّة بيروت

11
APRIL
2019
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أذاعت أمانة السرّ في أبرشيّة بيروت المارونيّة برنامج احتفالات أسبوع الآلام ورياضة الصوم وعيد القيامة المجيدة الَّتي يترأَّسها راعي الأبرشيّة المطران بولس مطر 
 
في كاتدرائيَّة مار جرجس – بيروت وفق الآتي:
 
 
 
يلقي مواعظ الرِّياضة على مدى أسبوع الآلام المطران بولس مطر، بعنوان:
 
«يسوع يُدخلنا في سرِّه العظيم».
 
 
 
 
 
أحد الشعانين:
 
14 نيسان 2019
 
11،00 صباحًا: قداس وزياح الشعانين.
 
6.30 مساءً: صلاة الآلام وعظة الرياضة وزياح الصليب.
 
اثنين الآلام:
 
15 نيسان 2019
 
6.30 مساءً: صلاة الآلام وعظة الرياضة وزياح الصليب.
 
ثلاثاء الآلام:
 
16 نيسان 2019
 
6.30 مساءً: صلاة الآلام وعظة الرياضة وزياح الصليب.
 
أربعاء الآلام (أربعاء أيوب):
 
17نيسان 2019
 
6.30 مساءً: صلاة الآلام وعظة الرياضة وزياح الصليب.
 
خميس الأسرار )خميس الغِسل(:
 
18 نيسان 2019
 
11،00 صباحًا: قداس ورتبة الغسل.
 
6.30 مساءً: صلاة الآلام وعظة الرياضة وزياح الصليب.
 
الجمعة العظيمة (جمعة الصلبوت):
 
19نيسان 2019
 
9،00 صباحًا: قداس السابق تقديسه (رسم الكاس)
 
3،00 بعد الظهر: رتبة سجدة الصليب.
 
6.30 مساءً: صلاة الآلام وختام الرياضة وزياح الصليب.
 
سبت النور:
 
20 نيسان 2019
 
6.30 مساءً: صلاة مساء القيامة والطلبة.
 
12،00 ليلاً: رتبة السلام وقداس نصف الليل.
 
أحد القيامة:
 
21 نيسان 2019
 
11،00 قبل الظهر: قداس القيامة الكبير.
 
اثنين القيامة (اثنين الحواريِّين):
 
22 نيسان 2019
 
9،00 صباحًا: قداس ثاني العيد
 
6.30 مساءً: قداس عيد مار جرجس شفيع الكاتدرائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تهاني العيد في مطرانية بيروت المارونية
 
 
 
 
 
* أحد القيامة: 21 نيسان 2019
 
 
 
بعد قداس العيد، من الساعة الثانية عشرة حتى الواحدة بعد الظهر في صالون كاتدرائيَّة مار جرجس بيروت،
 
 
 
ومن الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، في صالون المطرانيَّة في الأشرفية.
 
 
 
* اثنين القيامة: 22 نيسان 2019
 
 
 
ولهذا العام فقط، وفي مناسبة حلول عيد مار جرجس مساء الاثنين، يستقبل راعي الأبرشيَّة المهنِّئين في
 
 صالون كنيسة مار جرجس بيروت طوال النهار.
 
 
 
من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا.
 
 
 
ومن الساعة الرابعة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
 
 
 
ويحتفل بقدَّاس عيد مار جرجس الساعة السادسة والنصف مساءً.
 
 
 
* ثلاثاء القيامة: 23 نيسان 2019
 
 
 
من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى السابعة مساءً، في صالون المطرانيَّة في الأشرفية.
 
 
 
 
 
المسيح قام! حقًّا قام!
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