جورج عطالله: لاقرار موازنة إصلاحية في أسرع وقت

A + A -

رأى النائب جورج عطالله أن الموازنة الجديدة ستحمل في طياتها الكثير من الاجراءات التي لم يعتد عليها السياسيون ولا الشعب اللبناني، مشيراً الى أن طرح كل هذه التغييرات من دون توافق سياسي لن يساعد بل سيعرقل إقرارها.



وفي حديث الى صوت لبنان(93.3)، دعا عطالله الى إقرار موازنة إصلاحية في أسرع وقت ممكن، لافتاً الى عصر النفقات المطروح اليوم والذي قد يمس بالرواتب والأجور يجب أن يترافق مع سلة من الإصلاحات الضرورية.



وشدد عطالله على أنه في حال تم تخفيض معاشات موظفي القطاع العام فإن المطلوب التراجع عن الضرائب التي أعقبت إقرار سلسلة الرتب والرتب، معتبراً أن الرئيس سعد الحريري يحاول جاهداً تأمين التوازن من خلال السير بحذر بين الألغام.