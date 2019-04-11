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عناوين الصحف ليوم الخميس 11 نيسان 2019

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الأخبار
نصرالله للأميركيين: خياراتنا مفتوحة وتاريخنا يشهد
جلسة باهتة لمساءلة الحكومة: هل لوّح الحريري بالخيار العسكري لتحرير مزارع شبعا؟
شقير يفتتح «الانجازات»: رفع تسعيرة الاتصالات على جدول الحكومة

الجمهورية
الحسن لـ"الجمهورية": لن أسمح بالتعرُّض لشعبة المعلومات
هل تتجه المصارف الى خفض الفوائد؟

البناء
مجلس النواب والحكومة في تمرين أول باهت... والموازنة على خطى الكهرباء
نصر الله: جاهزون للمواجهة ونملك أوراق قوة نستخدمها بالمقدار والتوقيت المناسبين
نتنياهو يستعدّ لحكومة لمّ شتات اليمين... ونخالة يعلن جاهزية المقاومة لكلّ الاحتمالات

اللواء
إستقرار لبنان بين تحذيرين : إفلاس اليونان وأوراق المحور!
بومبيو يعتبر خطر التصعيد بين حزب الله وإسرائيل حقيقي.. وصعوبات تواجه الوفود اللبنانية في واشنطن
لبنان في عين العاصفة والتقارير الدبلوماسية غير مطمئنة للتطورات

الديار
أكثر من 29 ألف موظف تم توظيفهم عشية الانتخابات فهل نتيجة نجاح النواب ديموقراطية وقانونية
مفاجآت على خط دمشق ـ بيروت يُكشف عنها قريباً
الصراع الدرزي ـ الداخلي أبعد من التعيينات.... «معركة الغاء» ادارية اليوم... ونيابية غداً!!

L'Orient-Le Jour
Les Arabes israéliens, grands absents des élections

The Daily Star
Tough austerity measures in draft budget: Hariri

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