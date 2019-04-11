أسرار الصحف ليوم الخميس 11 نيسان 2019

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الجمهورية

إعتبر مصدر دبلوماسي أن كلام دبلوماسي غربي كبير لا يبدو تهويلًا وفيه كثير من الجدّية ويبدو أننا دخلنا مرحلة جديدة كليًّا.

إنقطعت كل خطوط التواصل بين تنظيم كبير وقيادي بارز نهائيًا على خلفية أزمة بيئية.

البناء

كواليس

توقعت مصادر متابعة للمشهد الإسرائيلي بعد الإنتخابات وتشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة أن تكون الأولوية «الإسرائيلية» تثبيت الهدنة مع غزة خلافاً لكلّ ما يُشاع عن مشاريع تصعيد عسكري فما شهدته جبهة غزة عشية الإنتخابات كشف حدود القوة «الإسرائيلية» وحدود قدرة نتنياهو على الذهاب بعيداً في التصعيد، وقالت المصادر إنّ نتنياهو طلب من الوفد المصري الذي رتب لإتفاق التهدئة الأخير ومعه الردود المحسوبة المتبادلة أن يواصل عمله لإعداد مشروع تفاهم طويل المدى لمرحلة ما بعد الإنتخابات…

اللواء

همس

تواجه حكومة عربية إحراجاً لجهة التزاماتها الدولية مع تصاعد الاشتباك الأميركي - الإيراني، وسيناريوهات التفاهم أو التصادم!

غمز

يستعد تيّار شمالي لتصعيد الموقف السياسي من تيّار موالٍ، على خلفية «استفزازات» لا مبرّر لها.

لغز

حدّد مصدر يُشارك في التحضيرات للتعيينات المقبلة أن ثلاثة قطاعات ستكون موضع تجاذب قوي، وهي: حاكمية المركزي، الميدل إيست، تلفزيون لبنان.