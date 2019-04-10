كنعان من الكونغرس: بناء الدولة والمؤسسات طريقه الاستقرار لا العقوبات

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اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من الكونغرس الاميركي بعد لقاء عضو الكونغرس إليوت انغل ان "بناء الدولة والمؤسسات طريقه الاستقرار السياسي وليس العقوبات ومنطق الوفد اللبناني قوي والاجتماعات جيدة وبناءة".

وقال كنعان "لمسنا في لقاءاتنا في واشنطن ان الحديث عن عقوبات بوجه مسؤولين لبنانيين تحليل او نوع من الحرتقات ولقاءاتنا كانت فرصة لشرح الموقف اللبناني واهمية الاستقرار كمصلحة دولية".

واشار كنعان الى ان "الموقف الرسمي اللبناني يعتبر وجود النازحين مؤقت واعتراضي في واشنطن انطلق من انه لا يمكن تحويله الى حضور دائم لاسيما ببرامج وظيفتها خلق فرص عمل للشباب اللبناني وقد تفهم البنك الدولي ذلك".

ورداً على سؤال عن ربط البنك الإصلاح بالتمويل، قال :”هللويا هذا مطلبنا منذ زمن وهذا ما ندعو البنك الدولي للاستمرار فيه ونحن لا نناقش هذا الموضوع هنا لأننا نعتبره من المقدسات”.