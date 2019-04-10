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رابطة معلمي الأساسي استنكرت ما تعرض له مدير وناظر مدرسة الزاهرية

10
APRIL
2019
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 اعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان في بيان اليوم، ان "ما تعرض له مدير وناظر مدرسة الزاهرية الرسمية للصبيان في طرابلس اليوم، هو نفسه ما تعرضت له أكثر من إدارة مدرسية وأكثر من معلم في أكثر من منطقة ومدرسة وثانوية رسمية في لبنان. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على المستوى الأخلاقي المتدني الذي تسلل إلى بعض أبناء مجتمعنا بكل أسف، في ظل غياب الرادع القانوني اللازم حيث توجد قواعد قانونية كثيرة لمحاسبة المعلم على أخطائه، لكن لا يوجد قانون واحد أو حتى قرار على مستوى وزارة التربية من شأنه وضع حد لتجاوزات بعض الأهالي والطلاب".

وطالبت الرابطة "أكثر من مرة بوضع إجراءات كفيلة بحماية المعلم حماية للتربية والتعليم في لبنان لكن كل الوعود التي تلقتها ذهبت أدراج الرياح". آملة من وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب "إتخاذ الإجراءات التي تحصن المعلمين من عنف الطلاب وذويهم"، مطالبة "القوى الأمنية إتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين واحالتهم فورا إلى القضاء".

ودعت المعلمين الى "الإبلاغ عن أية إساءة وأي خلل في إنتظام الحياة المدرسية على قاعدة إحترام المعلم والتلميذ، والتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في كل المدارس الرسمية"، مؤكدة وقوف الرابطة "بحزم الى جانب الزملاء في الهيئة الإدارية والتعليمية في مدرسة الزاهرية للصبيان ولن نسكت عن أية إساءة تطال الجسم التعليمي".

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