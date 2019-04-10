living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحريري ترأس اجتماع لجنة دراسة دفتر شروط عقد إدارة الخليوي وبحث موضوع المستشفى التركي بصيدا واستقبل جمعية الضرائب

10
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة دفتر الشروط الخاص لمشروع عقد إدارة الهاتف الخليوي، حضره الوزراء: محمد فنيش، محمد شقير، عادل أفيوني، كميل أبو سليمان وحسن اللقيس والنائب نيقولا صحناوي، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية وعدد من المستشارين.

 

جمعية الضرائب
وكان الحريري استقبل وفدا من جمعية الضرائب اللبنانية برئاسة رئيس الجمعية هشام المكمل الذي قال على الأثر: "تناول البحث مع دولته عددا من المواضيع التي تتعلق بمصلحة البلد من الضرائب والقانون الضرائبي الموجود، كما تم التطرق إلى قانون التجارة الذي تم تعديله مؤخرا. وقد قدمنا له مشروع تعديل المادة 31 من قانون ضريبة الدخل التي تخص التنزيل العائلي بعد زيادة الرواتب التي طرأت، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين الأخرى التي تفيد الاقتصاد اللبناني للأخذ بها، إن كان في موازنة العام 2019 أو بقوانين جديدة. كذلك طلبنا من دولته رعايته لمؤتمرنا السنوي الذي سيعقد في أيلول المقبل بالسراي الحكومي تحت عنوان: "الاستقرار الضريبي في خدمة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار"، على أمل أن نستمر جميعا بالتعاون والعمل من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين".

أضاف: "شددنا على ضرورة التعاون بين الجمعية ولجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل النيابيتين، وهناك مشاريع يمكن تقديمها إلى رئاسة مجلس الوزراء التي تساعد في تحسين الجباية الضريبية وشمولية المواطنين ضريبيا. كما أكدنا على ضرورة رفع قيمة الخضوع لصغار المكلفين، وضرورة تحديد سقف زمني لدرس الاعتراضات الضريبية من قبل لجان الاعتراض، بحد أقصى سنتين من تاريخ تقديم الاعتراض، كي لا ينعكس سلبا على الشركات الناشئة".

 

المستشفى التركي
ثم عقد الحريري اجتماعا ضم: النائبة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي والسفير التركي هاكان تشاكل ووفد من المستشفيات الجامعية التخصصية التركية.

بعد الاجتماع، أوضح السعودي أن "البحث تناول موضوع المستشفى التركي التخصصي للحروق في صيدا"، مشيرا إلى أن هذا المستشفى "أقيم على أرض قدمتها البلدية، بهبة من الحكومة التركية إلى الحكومة اللبنانية، وهذا المشروع أنجز منذ أكثر من ثماني سنوات، ولم يتم افتتاحه حتى الآن، لعدة أسباب باتت معروفة للجميع. فالأتراك كان لديهم عتب على لبنان وعلينا بهذا الخصوص. وبناء عليه، اقترح وفد المستشفيات الجامعية التركية علينا وعلى الرئيس الحريري أن يقوم هو بافتتاح هذا المستشفى وتمويل كل نقص فيه، مع إمكانية إضافة عدد من الغرف إليه. وقد تم الاتفاق أن يعود الوفد إلى لبنان بعد ثلاثة أسابيع باقتراحات واضحة في هذا الشأن".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout