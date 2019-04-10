وزارة الدفاع تجمد رخص حمل السلاح في طرابلس لهذا السبب...

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اصدر وزير الدفاع الياس أبو صعب قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة في قضاء طرابلس اعتباراً من ١٢/٠٤/٢٠١٩ الساعة صفر وحتى تاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٩ الساعة ٨:٠٠

ويستثنى من احكام القرار اعلاه كل من تراخيص حمل السلاح صفة خاصة (لون برتقالي - خلفية ٢٠١٧ ولون برتقالي - خلفية ٢٠١٨) الممنوحة لمرافقي الرؤساء، الوزارء والنواب الحاليين والسابقين، السفارات الأجنبية، ورؤساء الاحزاب والطوائف الدينية، عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

ويستثنى ايضاً تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية ( لون أصفر - خلفية ٢٠١٧ تنتهي صلاحيتها في ٣١/١٢/٢٠١٧ ولون أصفر - خلفية ٢٠١٨) وتراخيص حمل السلاح الممغنطة

وذلك بسبب الانتخابات الفرعية في طرابلس يوم ١٤/٠٤/٢٠١٩