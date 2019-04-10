living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير باسيل اجتمع مع نظيريه القبرصي واليوناني: وعدانا بالعمل أوروبيا لمعالجة أزمة النازحين

10
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 ترأس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قصر بسترس، الاجتماع الثلاثي الوزاري الذي ضم نظيريه القبرصي نيكوس كريستودوليدس واليوناني جورجيوس كاتروغالوس، بمشاركة وزيري السياحة القبرصية ايلينا كونتورا واليوناني سافاس بيرديوس.

وصدر عن الاجتماع بيان مشترك، جاء فيه: "أقر الوزراء اهمية الآلية الثلاثية والتي تم التأكيد عليها بالتزام كامل وتعاون وطيد بالنسبة لتحديد أواصر هوية التعاون المشترك في مختلف المجالات لمصلحة البلدان الثلاثة ومواطنيها. وعبروا عن امتنانهم لأولوية المبادرة في حقول التعاون الوثيق الذي تم تحديده في مجالات السياحة والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة، ووافقوا على مواصلة المفاوضات الرامية الى تنفيذ مشاريع مشتركة في اطار السياحة الدينية. وتوافقوا على الاعتراف بتخصصية المشاريع المشتركة ضمن اطار اولوية المبادرة في المنطقة بدءا من موعد القمة الثلاثية. واتفقوا على مبادىء التعاون فيما بين البلدان الثلاثة والتي تعكس القيم المشتركة".

مؤتمر صحافي مشترك 
وعقد وزراء الخارحية الثلاثة مؤتمرا صحافيا مشتركا، استهله باسيل بالقول: "نعلن اننا اليوم اطلقنا المسار الثلاثي بين لبنان وقبرص واليونان، هذا اللقاء الثلاثي على مستوى وزراء الخارجية في بيروت، واجتمعنا اغريقا وعربا وفينيقيين يونانيين وقبارصة ولبنانيين وناقشنا مواضيع تهم دولنا الثلاث حيث لا يجوز ان يبقى لبنان وجاراه الاوروبيان الاقرب اليه جغرافيا ويتشارك معهما في الكثير من العادات والتقاليد والثقافة من دون تنسيق مميز سياسي واقتصادي".

أضاف: "التاريخ والحاضر والمستقبل يجمعنا، واذا اردنا ان نتكام بلغة المصالح ايضا تجمعنا امور كثيرة من سياحة وتجارة وتعليم ونفط وغاز".

وتابع: "ناقشنا كل المواضيع، وعلى الصعيد السياسي لا يمكننا ان نشارك في اي لقاء دون ان يكون موضوع النازحين على رأس جدول الاعمال ولبنان تحمل الكثير جراء هذه الازمة ولا يجوز ايضا ان يتحمل تبعات الحل، وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته خاصة اننا نعتبر بأن هناك تقصيرا كبيرا تجاه لبنان بسداد ما يتوجب من جهة ومساعدته على عودة النازحين الى بلادهم وعدم ابقائهم في بيروت وكل لبنان. وقد سمعنا موقفا متقدما جدا من الوزيرين الصديقين بهذا الخصوص، ووعدانا بالعمل أوروبيا ودعوتنا لشرح هذه القضية على المستوى الاوروبي. واود ان اقول اننا مع الكثير من المواقف المتقدمة من عدة دول اوروبية في هذا المجال".

وأردف: "نحن حتما سائرون باتجاه اقناع اوروبا والمجتمع الدولي بتغيير السياسة المعتمدة تجاه النازحين في لبنان، ويجب علينا كلبنانيين ان نسرع الى التفاهم باعتماد ورقة سياسة حكومية تسبق اي اصطفاف دولي او اوروبي مع سياستنا في موضوع النزوح السوري في لبنان ولا يمكن لاحد بعد الآن المجادلة بأن العودة الكريمة والآمنة للنازحين الى بلدهم اصبحت حتمية ولا وجوب لتأخيرها وربطها بأي امر آخر. نحن في مرحلة جديدة على الجميع ان يتأقلم معها ويجب ألا يسبقنا احد من الخارج على المواقف المؤيدة للبنان والتي ستتم تدريجا وتباعا. كما اكدنا على التزام لبنان بالقرار 1701 ورفض القرار الاميركي بشأن ضم الجولان وطالبنا بانسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".

وفي موضوع اللاجئين الفلسطينيين، قال باسيل: نحن متفقون على وجوب عودتهم الى بلدهم وتأمين الاموال لسد عجز الاونروا تأمينا لاستمراريتها في تأمين الخدمات. كما اتفقنا على وجوب التنسيق في موضوع الارهاب والتطرف ورغم ان خط لبنان وقبرص واليونان هو خط حضاري اقتصادي انما ايضا يجب ان يكون خط حماية لمواجهة الارهاب ومنع تمدد النزوح".

وعن السياحة والتعاون السياحي، قال: "السابع من ايار المقبل سيكون موعد انجاز اتفاقيات بين البلدان الثلاثة في مجالات السياحة والتبادل التجاري والاستثمار والتعاون الثقافي، على ان تعقد قمة ثلاثية في قبرص بين رؤساء الدول الثلاث لتوقيع هذه الاتفاقيات. والاتفاق الاول والذي له رمزية كبيرة هو اتفاق التعاون السياحي تحت عنوان الطريق الفينيقي، وهو طريق سياحة دينية لمختلف الطوائف. كذلك بحثنا في التعاون بين جامعاتنا اللبنانية واليونانية والقبرصية وتوحيد المعايير والمواصفات وتعزيز التبادل التجاري. وبحثنا أيضا في مبادرة رئيس الجمهورية لانشاء اكاديمية الحوار والحضارات، واليونان وقبرص على استعداد لمساعدتنا في هذا الاطار".

الوزير اليوناني 
بدوره، كاتروغالوس: "أشكر الوزير باسيل على الاستقبال الحار الذي لقيناه، وأشدد على أواصر التعاون المشترك بين بلداننا واهمية تعزيزه لأننا نريد ان نظهر للعالم نموذجا جديدا عن الصورة الحقيقية للديموقراطية وعن التعاون المشترك في حقول الثقافة والسياحة الرامي الى تثبيت الامان في الشرق الاوسط، والهدف الاول تعزيز التواصل والحوار في هذه المنطقة. وأكدنا على القضايا المشتركة ليس فقط القيم التي تجمعنا بل المشاكل التي تعاني منها المنطقة. وسوف نكون الوسيط للبنان مع السوق الاوروبية المشتركة في كل مرة يحتاج الى المساعدة. ان هوية بلداننا الثلاثة ثابتة وهي تعتمد الحوار والاحترام المتبادل والالتزام بتطبيق القانون الدولي".

أضاف: "أزمة النزوح التي يعاني منها لبنان شكلت احد محاور البحث، وقد أبدى كل من قبرص واليونان استعدادهما لبذل الجهود في اطار الاتحاد من أجل معالجة فعالة وفقا للمعايير المتفق عليها وشرعة القانون الدولي. وسنحت لنا الفرصة للتمهيد للتعاون التجاري من خلال التحضير لهيكلية هذا التعاون، وترأست الجانب القبرصي في لجنة التجارة ونتمنى تطوير التعاون لا سيما في مجال السياحة في ما يسمى الطريق الفينيقي. واتفقنا على انشاء اطار دولي لتطوير التعاون الثقافي والرياضي بين بلداننا الثلاثة. كما اننا وقعنا اتفاقية مشتركة في هذا المجال، وسنشهد زيارة للرئيس اليوناني الى لبنان تجسيدا لارادتنا في تعزيز التعاون مع كل من لبنان وقبرص في اطار الاتفاق الثلاثي في مجال الامن والسياسة والاقتصاد".

الوزير القبرصي 
أما كريستودوليدس فقال: "الحديث تناول التعاون، وأجندتنا واضحة لتعزيز اواصره في الاقتصاد والسياحة والثقافة وتجسيد نيتنا بالتعاون بشكل ملموس. وتستضيف قبرص القمة الثلاثية المقبلة في حزيران". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout