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رومل صابر: عندما يهتم كل وزير بوزارته تكون الانجازات اكبر

10
APRIL
2019
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لفت نائب رئيس التيار الوطني الحر رومل صابر في حديث الى برنامج "بدبلوماسية" عبر الOTV الى أن "خطة الكهرباء هي ربح للجميع" وأوضح أن "مهاجمة الخطة بدأت عندما أتت الطاقة من البواخر بينما نحن نريد الكهرباء في لبنان ولا يهم من أين نأتي بها سواء من الجو او من البحر أو من الهواء".
وعن علاقة التيار مع القوات قال: "علاقتنا استراتيجية منذ اتفاق إعلان النوايا ويحدث خلافات والتفاهم كان جرى أن كتلة القوات اللبنانية وكتلة التيار الوطني الحر في مجلس النواب تكونان مساندتان للعهد ولكن لم نرى هذه المساندة ووزراء القوات هم من هاجموا موضوع الكهرباء وبرأيي عندما يهتم كل وزير بوزارته ستكون الانجازات أكبر".


وعن ملف النازحين السوريين، أشار صابر إلى أنه "لا معلومات لدي ان كان هناك مكونات لا تريد عودتهم إلى بلادهم ولكن نحن كلبنانيين نعلم أنه على النازحين السوريين العودة إلى بلادهم"، لافتاً إلى أنه "من أجل عودة النازحين السوريين علينا فتح قنوات الاتصال مع سوريا وغيرها".


وعلق على الحديث عن إمكانية فرض الادارة الاميركية عقوبات على من يدعم "حزب الله، قائلا: "نحن شركاء مع حزب الله في الداخل اللبناني ولا أظن أن أميركا أو غيرها يريدون زعزعة الاستقرار في لبنان".

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