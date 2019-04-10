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الوزير الغريب عرض وزواره ملف عودة النازحين والأوضاع في الجبل

10
APRIL
2019
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استقبل وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في دارته في كفرمتى، الشيخ الفاضل مروان فياض مُتقدما ًوفداً من المشايخ، وجرى عرض لأوضاع الطائفة الدرزية، والتشديد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والأمن والاستقرار في الجبل.

وفي وقت لاحق، التقى الوزير الغريب لجنة النازحين في "التيار الوطني الحرّ" – قضاء عاليه برئاسة جوزف الهبر، حيث تركّز البحث على موضوع النازحين في المنطقة، والخطة التي يُعدّها الغريب لتسهيل عودتهم الى سوريا.

وفي سياق أخر، بحث الوزير الغريب مع وفد نقابة مالكي العقارات والأبنية المُؤجرة في لبنان، مسألة اقرار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الجديد، وعرض مع وفد من دائرة الغرب في الحزب الديمقراطي اللبناني يتقدّمه رئيس الدائرة نديم يحي، أوضاع منطقة الغرب والنشاطات الدورية التي تقوم بها الدائرة.

كذلك، التقى كلّ من رئيس بلدية سرحمول أنور اسماعيل وأعضاء المجلس البلدي، وعرض معهم مطالب إنمائية للبلدة، ووفد جمعية المبادرة الفردية لحقوق الانسان برئاسة مصطفى الشعّار.  

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