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كنعان طلب سحب اقتراح يرتبط بالنازحين والبنك الدولي تفهّم

10
APRIL
2019
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تحت عنوان "الاستقرار اللبناني مصلحة دولية"، تابع الوفد النيابي اللبناني لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين في واشنطن بدءاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث شارك في جلسات المؤتمر البرلماني الدولي للبنك والصندوق عارضاً للاستثمارات والمساعدات الملحوظة للبنان والتي شكّل ابرزها برنامج رعاية وتدريب وتعليم ٤٨ الف شاب لبناني في قطاع التكنولوجيا وخلق فرص عمل لهم بالتعاون مع القطاع الخاص.

العقوبات وعدم الدقة: وفي معلومات لـ"المركزية" انه عندما عرضت المسؤولة عن برامج الاستثمار التربوي في البنك الدولي لفكرة ادخال نسبة من النازحين السوريين في البرنامج المطروح امتداده لسنة ٢٠٢٥، طلب رئيس لجنة المال الموازنة النائب ابراهيم كنعان المشارك في الجلسة، سحب هذا الاقتراح بشكل مطلق ونهائي من التداول، معتبراً ان ذلك يُخرج المشروع عن مساره واهدافه المتصلة بتطوير الاقتصاد اللبناني من خلال التوظيف بالعنصر البشري ويضعه في خانة تحويل المؤقت في مسألة النازحين السوريين الى دائم مع ما يعنيه ذلك من اخطار على الكيان اللبناني، ولاقى هذا الموقف دعماً من عدد من المشاركين واهتمام وتفهم مسؤولي البنك الدولي.

اما في الجانب الآخر من زيارة الوفد المتّصل باجتماعاته مع مسؤولين في الادارة الاميركية والكونغرس، فقد كان لافتاً في اليوم الاول من الجولة في الكونغرس، ما خرج به الوفد من نتائج حتى الآن تتناقض مع التحليلات والتسريبات الاعلامية التي انتشرت، خصوصاً في لبنان قبيل الزيارة واثنائها ما يُعيد الموقف الاميركي الى سقفه الاوّلي ويضع ما زعم عن عقوبات مرتقبة تستهدف مسؤولين لبنانيين على علاقة او تحالف مع "حزب الله" كرئيس مجلس النواب نبيه بري في خانة التحليلات والمبالغات الاعلامية.

دعم الجيش وانجاز الحدود: وفي هذا الاطار، علمت "المركزية" ان الوفد اللبناني الرسمي الذي ضمّ الى رئيس لجنة المال والموازنة رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر ومستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان، ركّز على المصلحة الدولية بدعم الاستقرار اللبناني الناتج عن التفاهمات الوطنية التي عززت حضور الدولة باعادة تكوين مؤسساتها وتعزيز التمثيل الديموقراطي من خلال قانون انتخابات نسبي وانتخابات رئاسية ونيابية وحكومة شراكة وطنية حقيقية برنامجها الاصلاح.

وشكر الوفد للولايات المتحدة دعمها للجيش اللبناني الذي حقق خلال فترة قياسية بقيادته الجديدة، انجازات كبيرة ابرزها تحرير الجرود اللبنانية من "داعش" و"النصرة" ويساهم بشكل اساسي في حفظ الامن في الداخل وعلى الحدود.

كما اعتبر الوفد ان ربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي في سوريا يضرب الاستقرار اللبناني ومسار بناء الدولة القوية فيه كما ان العقوبات التي تأتي بخلفية الصراع الاقليمي والدولي في المنطقة، ستؤدي الى النتيجة السلبية نفسها.

لقاء ساترفيلد وبلغنزلي: وسيتابع الوفد اليوم وغداً لقاءاته في الكونغرس والادارة الأميركية، حيث من المتوقع ان يلتقي النواب في لجنة الشؤون الخارحية في الكونغرس برايان ماست ودانكان هانتر وفي لجنة المخصصات توم غرايفز ورو خانا.

وكان الوفد التقى رئيس لجنة القوات المسلّحة جاك ريد ورئيس واعضاء لجنة الصداقة اللبنانية الاميركية في الكونغرس دارن لحود.

اما غداً، فمن المتوقع ان يلتقي الوفد مساعد وزير الخزانة الاميركية لمكافحة الارهاب والجرائم المالية مارشال بلنغزلي والجمعة مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد.

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