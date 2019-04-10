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الحريري: سنقوم بإجراءات تنقذ البلد من اي مشكل اقتصادي

10
APRIL
2019
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد جلسة الأسئلة اليوم، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي قال بعد اللقاء: "اليوم كانت جلسة اسئلة واجوبة للحكومة، وهذا امر صحي، ويجب ان تحصل هذه الجلسات دوما ليرى الناس ماذا نفعل في الحكومة، ومجلس النواب له الحق في أن يعرف ما الذي تقوم به الحكومة".

أضاف: "في موضوع الموازنة علينا ان نتخذ قرارات صعبة، وأعمل مع معظم الاطراف السياسية من اجل ان يكون هناك اجماع كامل على الموازنة، لأن خوفي ان يحصل هنا كما حصل في اليونان، وهذا ما لا يجب ان يحصل، فلا يخف أحد لأننا سنقوم بإجراءات تنقذ البلد من اي مشكل اقتصادي، ويجب أن نوقف المزايدات على بعضنا البعض ونرى مصلحة البلد المالية والاقتصادية وكيف سنحقق نموا في الاقتصاد ونقوم بإجراءات ليست كبيرة كثيرا، ولكن قاسية قليلا، نتحملها سنة او سنتين ثم تعود الامور كما كانت".

وقال ردا على سؤال: "هذه الاجراءات تنقذ لبنان وليس لدي شك في الأمر، والاساس هو أن نؤمن الإجماع على الاصلاحات من اجل ان نكون جميعا في خط واحد ونشرح للناس لماذا نقوم بهذا الامر ولماذا وصلنا الى هنا".

سئل: هل هناك من يرفض هذه الاجراءات؟
اجاب: "حتى الآن هناك نقاش، وتعرفون ان النقاش يجب ان يحصل. الموازنة هي سلسلة اجراءات لمصلحة المواطن اللبناني". 

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