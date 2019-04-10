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مخزومي من مجلس النواب : إذا كان المواطن لا يمكنه الوصول الى المعلومات فكيف نقتنع ان مكافحة الفساد والشفافية جديتان؟

10
APRIL
2019
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قال النائب فؤاد مخزومي في جلسة مجلس النواب المخصصة للاسئلة والاجوبة: "لم نر صراحة ان الحكومة حاضرة حتى تجيب عن كل الاسئلة، وانا طرحت موضوعين القانون 22/2017 المتعلق في حق الوصول الى المعلومات. واليوم نتحدث عن عملية خصخصة مشاريع في الكهرباء والنفط وطرح مشاريع عديدة وفي الاتصالات. فإذا كان المواطن لا يمكنه ان يصل الى المعلومات التي يريدها فالسؤال هو: هل يفترض بنا ان نقتنع بان مكافحة الفساد والشفافية جديتان. ما سمعناه ان المراسيم التطبيقية ما زالت تصدر ومرت سنتان وحتى اليوم ننتظر. اما السؤال الثاني الذي اثرناه فهو الحوض الرابع في بيروت. كلنا يعلن ان المرافئ هي عبارة عن مياه وعمق فلماذا الادارة الموجودة منذ 20 عاما وبشكل غير رسمي في هذا الموضوع بالنسبة الى مجلس الادارة، فهل يحق لمجلس الادارة غير المعين ان يجد فعليا قرارا اساسيا يعمر الحوض الرابع ويردمه".

 

وأضاف: "كلنا يعلم اليوم انه يحصل توسعة للمرافئ وتعميقها حتى تستقبل اكثر، فليست العملية زيادة خرسانة او زيادة امكنة لترسو البواخر عليها.

 

اتمنى في هذا الموضوع الذي لم نأخذ جوابا عنه وجرى ربط بين الردم وموضوع الادارة، وهما موضوعان مختلفان ونحن وجهنا سؤالا وحتى اليوم لم نتلق جوابا عنه. كل ما نتمناه انه اذا كانت هذه النية موجودة بين المجلس النيابي ومجلس الوزراء ان تكون هناك شفافية ونعمل جميعنا لمصلحة لبنان من اجل تطوير القوانين لجلب الاستثمار ونتمنى اكثر وضوحا وشفافية وتواصلا مع المجلس النيابي لان السلطة موجودة معه وهو ممثل الشعب".

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