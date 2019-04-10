مخزومي: لتغيير النظام التعليمي بالتوافق مع متطلبات العصر

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اقام حزب الحوار- حوار المرأة جلسة "ريادة المرأة علما وتعليما" في فندق كورال بيتش برعاية النائب فؤاد مخزومي تكريما للدكتورة ناديا النفي الحاصلة على الميدالية الذهبية من الحاكم العام في كندا لتفوقها العلمي.

حضر الاحتفال الى جانب النائب مخزومي النائب علي درويش وعدد من ممثلي الهيئات والجمعيات والشخصيات النسائية البيروتية.

بداية النشيد الوطني ثم القت كلمة حوار المرأة دانا سنو التي اكدت "العمل لحماية المرأة في الاسرة والعمل ودعمها باعطائها المركز في دائرة القرار وتعزيز دورها في لبنان على الصعد كافة". تلى ذلك عرض فيلم عن الدكتورة النفي.

النفي

ثم تحدثت النفي عن تجربتها في دراسة الذكاء الاصطناعي وقالت :"ان الذكاء موجود لدى كل الكائنات الحية، لكن الذكاء الاصطناعي هو التعاون بين الانسان والتكنولوجيا". ونوهت بما يحصل في مونتريال - كندا وهو من بين الاهم في العالم على هذا الصعيد واشارت الى ان "الكمبيوتر ساعد في تقدم هذا العلم وصار الذكاء الاصطناعي جزءا من حياتنا اليومية".

ورأت النفي ان "المستقبل سيشهد تغييرا كبيرا وعلينا ان ننمي القدرات لنواجه سوق العمل ونساعد الشركات وهذا لا ينفي ان الانسان هو الاصل ونحن بحاجة اليه ليتعاون مع الآلة".

اضافت "التغيير سيشمل العمل والنمط ويجب تحضير الاساتذة والطلاب لكن على قاعدة مختلفة، اذ على الطالب الآن ان يبادر هو ويقوم بالاستنباط وهو بحاجة للتدريب فالانسان لا يزال وراء التكنولوجيا يحركها ولا يمكن الاستغناء عنها واعطت الكثير من الامثلة عن آلآت وروبوتات صارت تستعمل في حياتنا اليوم، لكنها تعمل باشارة وتوجيه الانسان".

مي مخزومي

بدورها رئيسة مؤسسة مخزومي مي مخزومي رأت ان "لبنان يشهد تفاوتا في مجال التكنولوجيا وطرق تعلمها بين المدارس والجامعات وبين المدارس الخاصة والمدارس الرسمية هذا من جهة ومن جهة ثانية ضمن المجتمع".

واشارت الى ان النائب فؤاد مخزومي قرر مواكبة هذا الامر لأننا سنخسر في المستقبل القريب نحو 50 الف وظيفة بسبب التطور السريع و حلول التكنولوجيا محل الانسان.

وقالت " هناك نية لايجاد قوانين وتشريعات لحصول تغييرات في المدارس ويجب ان يعتمد الطالب على البحث الذاتي خارج المدرسة، فالنجاح يعتمد على تنمية القدرات ولبنان بدأ بتحفيز الطلاب والشباب من خلال اجراء المسابقات، ومؤسسة مخزومي جاهزة وهي تتحضر نفسيا وعمليا للتعامل مع المصارف والفنادق وغيرها من المؤسسات، لكننا في لبنان ما زلنا بحاجة الى تطوير البنية التحتية لمواكبة التغيير في التواصل والاتصال".

درويش

وكانت مداخلة للنائب علي درويش الذي اعتبر ان المغتربين يرفعون اسم لبنان عاليا، مشيرا الى مشاريع قدمت الى المجلس النيابي لتفعيل العمل وادخال التكنولوجيا الى المدارس الرسمية والخاصة، ولأن الذكاء الاصطناعي صار موضوعا ملزما.

مخزومي

واخيرا كانت مداخلة النائب فؤاد مخزومي الذي اشاد" بوجود الكثيرات من الناجحات والمتقدمات في لبنان، لكن النظام الطائفي والمذهبي يعيدنا الى الخيارات المتأخرة. فاما ان نستمر في "النق" او نبني ونخرج من القوقعة".

وقال:"هدفنا ازالة النسيان عن بيروت التي قال احدهم ان البيارتة غير مؤهلين، انا ابن بيروت اقول اصبحنا قادرين على الاعتراض واصبح بمقدورنا ان نبني فلا مانع بين العولمة وبين مجتمعنا واشراك لغتنا العربية التي نعتز بها.



في الماضي كان التعليم رسالة لكن المدارس اليوم تتعامل مع التعليم على انه "بزنس".



اضاف:"المجلس النيابي لديه صلاحيات لكننا بحاجة الى سلطة تنفيذية في اليوم. كنا نبحث في تلوث الليطاني لكن هناك من لا يقوم بعمله في البيئة والصناعة وغيرها.

ورأى مخزومي ان الاستثمار في لبنان لا يتوقف على الامن والامان، الاستثمار يحتاج الى القانون والقضاء، لبنان ليس بلدا مفلسا، لبنان بلد منهوب، نحتاج فيه الى 19.5 مليار دولار سندات الخزينة لتسديد ديون اذا لم نستدن لا نعطي انطباعا اننا نعمل.

توافقوا بالامس على خطة الكهرباء وبذلك نكون قد اهدرنا عشر سنوات و ملايين الدولارات. نحن في مجلس النواب اذا لم نمارس دورنا نكون شركاء وعلى النواب الجدد الذين يوافقون على الموازنة ان يعطوا الخبرة للدولة.

وحذر مخزومي من هجرة الشباب وقال هذه السنة هناك 40 الف فيزا اعطيت للشباب اللبناني وايضا هناك 75 بالمئة من شبابنا يحلمون بالفيزا. لدينا طاقات وهذا البلد عمره الآف السنين ونحن قادرون على اقناع اولادنا ان يبقوا فيه.

ودعا الى تغيير نظامنا التعليمي ليتوافق مع حاجة سوق العمل ومتطلبات العصر.

وتوجه مخزومي الى الدكتورة النفي بالقول: " نحن فخورون بك ودور المرأة اصبح فاعلا في المجلس النيابي عندنا وكنا نتمنى لو كان مجلس الوزراء مناصفة بين النساء والرجال. في مؤسسة مخزومي المرأة لها حصة 70 الى 80 بالمئة لأنها تدير العائلة فلا خوف عليها ان تدير البلد".

وقال لأهل بيروت " لا تخافوا منهم اصبحوا يخافون منكم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، هذا السلاح في ايديكم وهذه هي التكنولوجيا والتغيير حاصل".

ثم قدم درع المؤسسة الى المحتفى بها الدكتورة النفي.