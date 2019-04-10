صيف في عزّ الربيع... والغبار يحتلّ أجواءنا!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل تكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

- الحرارة على الساحل من 16 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الارز من -1 الى 7 درجات، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

- كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 620,4 ملم 1127,0 ملم 780,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 452,3 ملم 979,4 ملم 779,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 451,3 ملم 987,5 ملم 590,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 860,3 ملم / ملم

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

- حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,13 ساعة غروب الشمس: 19,06