وهاب لجنبلاط: أية جريمة تتحمل مسؤوليتها أنت شخصياً.. وأحذرك!

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غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "لا أعرف من قصد جنبلاط بخفافيش الليل عندما دعا لقتلهم لأن خبرتنا بالخفافيش والكلاب أقل من خبرته، ولكن بكلمة واحدة أقول لك أية جريمة في المنطقة تتحمل مسؤوليتها أنت شخصياً لأننا نرفض اراقة أية نقطة دم... وأحذرك من هذه اللعبة اللعينة".



وأضاف وهاب: "دعوتك الصريحة للقتل جريمة بحد ذاتها وأريد أن أعتبرها زلة لسان لأنك تعرف بأن من يبدأ هذه اللعبة لا يستطيع إنهاءها كما يريد أطالبك بالعودة عن هذا الكلام لأنه وتر الأجواء وهذا أمر مرفوض أمن الجبل خط أحمر ممنوع تجاوزه".