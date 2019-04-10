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هل يحتاج النازحون السوريون الى ضمانات للعودة؟! (د. علا بطرس)

10
APRIL
2019
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ان تراجع سوريا على مستوى مؤشر التنمية البشرية، ونمط الحياة المدعوم من الجهات المانحة الذي عرفه النازحون السوريون في لبنان بفعل خروجهم من بلدهم بداعي التغيير الديمقراطي واسقاط النظام الذي لم يحصل مبررات يستخدمها البعض للحؤول دون تحقيق العودة الآمنة والكريمة. 
 
وتشير الحقائق العلمية ان العائق الوحيد أمام عودة اللاجئ او النازح الى وطنه هو الوارد في اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١ أي العامل الامني بفعل "خوف له ما يبرره من التعرض للإضطهاد"، لذلك نصّ القانون الدولي على مبدأ عدم الاعادة القسرية اضافة الى مؤشرات واقعية أخرى ترتبط بالنازحين في لبنان الذين لا ينطبق عليهم -الا على مجموعة قليلة جداً منهم - صفة اللجوء السياسي. وهذا يعني ان تطبيق القانون من قبل الحكومة اللبنانية سيدفع قدماً العودة الآمنة عبر نزع بطاقات النزوح لغير مستحقيها وهؤلاء لا يحتاجون الى ضمانات امنية للعودة الى وطنهم. أما الامر الذي يجب التوقف عنده هو خيار الدولة الثالثة ونعني بها الولايات المتحدة، كندا، اوستراليا والاتحاد الاوروبي أي الدول التي تفتح ابوابها عادة للاجئين السياسيين، ونتيجة لعدم توافر الشروط فلا يمكن لتلك الدول ان تقوم بعملية إعادة توطين لغير المستحقين ما يعني بقاء النازحين في لبنان لأجل غير مسمى كورقة ضغط سياسية بفعل ربط عودتهم بالحل السياسي. وهذا بدوره يخضع للمناقشة أيضاً لأن الوقائع تثبت ان حركة الدخول والخروج من والى سوريا للنازحين ناشطة جداً فضلاً عن التصويت الكثيف للرئيس بشار الاسد في انتخابات العام ٢٠١٤.
 
أما العوامل الاقتصادية فلا تعتبر قانونياً من العوائق التي تحول دون عودة اللاجىء او النازح لأن الاوضاع في لبنان هشّة ومستوى الحياة مكلفة، لذلك على الجهات المانحة ضخ المساعدات في سوريا لتمكين العائدين من استعادة حياتهم الطبيعية بعدما ثبتت الدراسات التي اجراها البنك الدولي ان العائد يرغب بالهجرة مجددا من بلده الاصلي نحو دول تتيح له الفرص غير المتوافرة في وطنه. وهذا خطير لأنه يعرض استقرار الدول لخلل في هيكليتها الاقتصادية- الاجتماعية بين شمال متقدم وجنوب ينازع. وعلى هذا الاساس تعتبر الفكرة التي نجح لبنان بإقرارها في القمة العربية التنموية في بيروت متقدمة بإنشاء مصرف لاعادة الاعمار والتنمية في الدول العربية المتضررة من النزاعات لأن التنمية هي العامود الفقري للديمقراطية وتدعيم الوحدة الوطنية. وهذه التجربة ليست بغريبة عن المجتمع الدولي الذي انشأ البنك الدولي للتعمير والتنمية للنهوض بأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية فضلاً عن مشروع "مارشال".
 
لذلك ان تمويل العودة وتنمية المجتمعات المضيفة مسؤولية تقع على المجتمع الدولي اذ من غير الجائز ان يتحمّل لبنان كلفة ثمن دخول النازحين وثمن خروجهم أيضاً. ويبدو ان مطالبة وزارة الخارجية اللبنانية بدور الاطراف المعنية برفع العب عن لبنان بدأ يؤتي ثماره سواء بموقف لافت لوزير الخارجية الاميركي مارك بومبيو او حتى دور مفوضية اللاجئين والمنظمات على مساعدة العائدين بترميم منازلهم المتضررة.
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