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الرابطة المارونية: ابي نصر قدم استقالته من حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي منذ اكثر من 3 أشهر من موعد انتخابات الرابطة

10
APRIL
2019
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صدر عن المجلس التنفيذي للرابطة المارونية البيان الآتي:

"وردت في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل أخبار تحاول إثارة الشكوك حول مسألة انتخاب رئيس الرابطة المارونية النائب السابق الأستاذ نعمة الله أبي نصر، عازين ذلك إلى عدم جواز الجمع بين رئاسة الرابطة ورئاسة حزب الإتحاد المسيحي الديمقراطي اللبناني.

 

يهم المجلس التنفيذي للرابطة المارونية أن يوضح ما يلي:

إن رئيس الرابطة المارونية الأستاذ نعمة الله أبي نصر سبق أن تقدم باستقالته من رئاسة حزب الإتحاد المسيحي الديموقراطي اللبناني منذ أكثر من ثلاثة أشهر من موعد إنتخابات الرابطة بموجب كتاب إستقالة رسمي مسجل لدى الكاتب العدل في جونيه الأستاذة ليال الكريدي بتاريخ 12/12/2018 تحت الرقم 19649/2018 ومبلغ أصولا من الحزب.

 

إن المجلس التنفيذي للرابطة المارونية إذ يؤكد وقوفه وراء رئيسه مصمم على المضي بالعمل وفقا لأصالة الرابطة المارونية ودورها الوطني محتفظا بحقه في ملاحقة من يتجرأ على الإساءة إليه بما يمثل وبمن يمثل".

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