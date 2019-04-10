living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خلاف آل المرّ لم ينتهِ ومزيد من الخضّات بالأيام المقبلة

10
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 زكية الديراني -
 
اتّخذت قضية "استديو فيزيون" تصعيداً علنياً غير مسبوق، مكرّسة الشقاق في البيت الواحد. أمس، صحا أهل السوشال ميديا على صور ومنشور وضعهما غابريال المرّ على صفحته الفايسبوكية. إذ نشر سلسلة صور لرجال حول مبنى الاستديو، مكرّراً لازمة: "ميشال غبريال المر يحاصر مكتب والده بمأجورين قمصان سود... إنما الأمم الأخلاق ما بقيت....".
 
لا شيء يوحي بخاتمة "سلمية" للخلاف القائم بين الأب غابريال المر وابنه جهاد وابنته كارول من جهة، وميشال وكارل المرّ من جهة أخرى. كل الدلالات تشير إلى تصاعد الأحداث بشكل ملحوظ واستمرار التراشق الكلامي والقضائي بين الجهتين. قبل نحو عشرة أيام، اندلع الخلاف بين الطرفين إثر اجتماع الجمعية العمومية التي نتج عنها قرار بتعيين جهاد المرّ مكان شقيقه ميشال رئيساً لمجلس إدارة "استديو فيزيون".
 
لكن بعد ست ساعات، عاد ميشال وحصل على قرار من قاضي الأمور المستعجلة بتجميد قرار الجمعية، وكان أمامه أسبوع لتقديم الأدلة والملفات التي تثبت أحقيّته بالمنصب. وبالفعل، لم يمرّ أسبوع على القرار المستعجل، حتى استحصل ميشال على قرار من المحكمة المدنية يقضي بتجميد خطوات الجمعية وعودته إلى منصبه. هكذا، اعتقد الكلّ أن الأمور انتهت هنا بعدما قال القضاء كلمته. لكن ذلك لم يحصل، ليصحو الناس أمس على "بوست" غابريال المرّ، إلى جانب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها لقناة "الجديد"، موجّهاً الاتهام لابنه بـ"محاولة اغتياله وابتزازه". 
 
إذ قال النائب السابق: "وصلت إلى مكتبي منذ يومين لأفاجأ بأشخاص خارجين عن الأمن، وقد لحق بي ثلاثة منهم إلى المصعد. وعند سؤالي، قالوا لي إنهم من قِبل ميشال. عند مغادرتي مكتبي، رافقني اثنان منهم إلى المصعد. وعند وصولي إلى الطابق الأرضي، دفعني أحدهم بقوّة". وختم الأب تصريحاته كاشفاً أنه تقدّم "بشكوى أمام القاضية غادة عون بتلك التهمة". إذاً، هذه المرّة، تغيّرت الدعوى من رئاسة مجلس إدارة "استديو فيزيون" إلى "محاولة قتل". 
 
وفي مقابل تصريحات غابريال، يلتزم الابن ميشال الصمت، لكنه عقد اجتماعاً لموظفيه الأسبوع الماضي، طالباً منهم التركيز على عملهم، ريثما يتكفّل بمعالجة القضية. ويقول بعضهم إنّه يعوّل على شبكة علاقاته القوية ببعض الرموز القضائية والسياسية في لبنان، هو الذي خرج بريئاً من ملف "الإنترنت غير الشرعي" (التخابر الدولي غير الشرعي) قبل أكثر من عام. 
 
إذاً، لم تنتهِ فصول الخلاف بين آل المرّ، ويبدو أنّ الأيام المقبلة ستحمل المزيد من الخضّات ضمن فصول تحوّلت مادة للتندّر بين روّاد السوشال، إذ راحوا يستذكرون مسلسلات فنية تدور في فلك الصراع على السلطة والجاه والمال في العائلة الواحدة!
الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout