الحكومة السورية: خفض كلفة التصدير على الشاحنات اللبنانية

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قرر رئيس الحكومة السورية عماد خميس خلال لقائه وزير الزراعة حسن اللقيس خفض كلفة التصدير على الشاحنات اللبنانية عبر الأراضي السورية.

وكان اللقيس أكد خلال افتتاح جلسة مباحثات اللجنة الزراعية المشتركة بين لبنان وسورية، العمل على تطوير العلاقات بما فيه مصلحة البلدين ومصلحة المزارعين والتجار والاقتصاد .

وأوضح أن «الفنيين بين البلدين سيجتمعون ويتفقون على عدد من النقاط ومن ثم يتم بعدها التوقيع على الاتفاق»، لافتاً الى أنه «سيبحث أيضاً موضوع الترانزيت وتكلفته العالية على المزارعين اللبنانيين»، آملاً من القيادة السورية «مراعاة الأمر لما فيه مصلحة اقتصاد البلدين».