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علمت «الجمهورية» انّ مشروع الموازنة العامة بات على نار اكثر من حامية، ويُنتظر ان تتبلور صيغتها النهائية في غضون ايام، وفق مصادر وزارية معنية.

وفي المعلومات ايضاً، ان اجتماعاً عاجلاً سيُعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتردّد أنه سيحضره ممثلو الكتل النيابية الكبرى في المجلس، بحيث يضمّ كلاً من الوزير علي حسن خليل عن كتلة «التنمية والتحرير» والوزير جبران باسيل عن تكتل «لبنان القوي» والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل والنائب جورج عدوان عن تكتل «الجمهورية القوية»، وذلك للبحث في مشروع الموازنة.