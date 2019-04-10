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الحريري يزور طرابلس خلال ساعات تسبقه بهية ومهرجان للسنيورة وريفي

10
APRIL
2019
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عن المهرجان الذي سيقوم بتنظيمه تيار «المستقبل» غدا الخميس في منطقة القبة في طرابلس، تؤكد مصادر «المستقبل» ان التحضيرات للمهرجان قائمة على قدم وساق وسيتحدث فيه الرئيس فؤاد السنيورة عن مختلف التطورات لا سيما المتعلقة بالانتخابات، كما سيحضره اللواء اشرف ريفي، وتكشف المصادر عن زيارة ستقوم بها اليوم رئيسة كتلة «المستقبل النيابية» النائب بهية الحريري الى طرابلس تلبية لدعوة عشاء انتخابي.


كذلك تكشف المصادر أيضا عن زيارة سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء رئيس تيّار «المستقبل» سعد الحريري الى طرابلس خلال الساعات المقبلة، رافضة الخوض في تفاصيلها وذلك لاسباب امنية تتعلق بالرئيس الحريري، ولكنها تشير الى ان اهالي المدينة يقومون بالتحضير لاستقبال كبير للرئيس الحريري في مدينته تعبيرا لحبهم ووفائهم له ولتياره ولنهج الشهيد الرئيس رفيق الحريري.

اللواء
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