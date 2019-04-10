عناوين الصحف اليوم الأربعاء 10 نيسان 2019

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الأخبار: الانتخابات الاسرائيلية: اليمين يفوز على اليمين!

هندسة مالية جديدة لـ«سيدروس»

جعجع لـ«الأخبار»: باسيل يعتقد نفسه ممثلاً لجميع المسيحيين



البناء: نتنياهو على حافة الفوز بفارق مقعد بين أقليّتين... والمقاطعة العربية تتخطى الـ 80

مؤشرات ماليّة إيجابيّة دولياً... ومصرف لبنان يضخّ قرابة مليار دولار في السوق

النهار: مؤتمر اقتصادي مالي في بعبدا الأسبوع المقبل



اللواء: «الكنيست» ينقسم بين السيىء والأسوأ ... ونتنياهو يُعلِن البدء بتشكيل الحكومة!

37 مقعداً لحزب غانتس و36 لـ«الليكود» وإحباط عربي والحسم للأحزاب الصغيرة



الجمهورية: أقرت الخطة وبدأت المزايدة

the daily star: Netanyahu, main rival in tight race: polls



l'orient le jour: Élections : Netanyahu bien parti pour obtenir un 5e mandat