عناوين الصحف اليوم الأربعاء 10 نيسان 2019

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الأخبار: الانتخابات الاسرائيلية: اليمين يفوز على اليمين!
هندسة مالية جديدة لـ«سيدروس»
جعجع لـ«الأخبار»: باسيل يعتقد نفسه ممثلاً لجميع المسيحيين
البناء: نتنياهو على حافة الفوز بفارق مقعد بين أقليّتين... والمقاطعة العربية تتخطى الـ 80
مؤشرات ماليّة إيجابيّة دولياً... ومصرف لبنان يضخّ قرابة مليار دولار في السوق
النهار: مؤتمر اقتصادي مالي في بعبدا الأسبوع المقبل
اللواء: «الكنيست» ينقسم بين السيىء والأسوأ ... ونتنياهو يُعلِن البدء بتشكيل الحكومة!
37 مقعداً لحزب غانتس و36 لـ«الليكود» وإحباط عربي والحسم للأحزاب الصغيرة
الجمهورية: أقرت الخطة وبدأت المزايدة
the daily star: Netanyahu, main rival in tight race: polls
l'orient le jour: Élections : Netanyahu bien parti pour obtenir un 5e mandat