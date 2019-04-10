أسرار الصحف اليوم الأربعاء 10 نيسان 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع دبلوماسي مخضرم إنّ العدّ التنازلي للخطوات التصعيدية الذي بدأ في المنطقة مع الإنسحاب الأميركي من التفاهم النووي مع إيران وتوّج بإدارج واشنطن للحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب الأميركية، وتضمّن اعترافاً أميركياً بالقدس عاصمة لـ «إسرائيل»، وبضمّ «إسرائيل» للجولان السوري، سينتهي مع الإنتخابات «الإسرائيلية» وبدء تظهير حدود القدرة على التوظيف السياسي للتصعيد وصولاً للإنتخابات الأميركية نهاية العام المقبل، ليبدأ بعدها زمن البحث عن التسويات وفقاً للتوازنات القائمة مستبعداً تخطي التصعيد حدود المواجهات المحدودة وبالتالي لا خطر لوقوع حرب.

الأخبار: علم وخبر

بري يعتذر عن عدم لقاء ماكرون

أثناء وجوده في العراق، تبلّغ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حدّد موعداً للقائه في باريس يومَ الجمعة المقبل. لكن برّي اضطر إلى الاعتذار بسبب تحديده جلسة أسئلة وأجوبة للحكومة اليوم، كما كان ملتزماً عدداً من المواعيد حينَ عودته إلى لبنان، حيث يزوره عدد من الرؤساء، منهم رئيس جمهورية اليونان بروكوبيوس بافلوبولوس الخميس أو الجمعة.



توحيد البعث!

يبدو أن حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان (البعث السوري)، بدأ يتجاوز قطوع الانقسام بين قيادتيه. إذ كان لافتاً خلال حفل استقبال للقيادة القطرية لمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الحزب حضور كل المسؤولين فيه. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار»، أن القياديين المنقسمين في ما بينهم بادروا الى «صلحة» برعاية السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، الذي اجتمع بهم أكثر من مرة. وقال علي لـ«الأخبار» إن «الأفرقاء حرصاء على أن يكونوا موحَّدين ما دام ليس هناك خلافات في الجوهر، وأنه يجب على الحزب أن يكون له دور أقوى في المرحلة المقبلة». وأشار السفير إلى أن «ما حصل في الاحتفال هو مظهر من مظاهر التوحد حول ما تنجزه سوريا من انتصارات»، لافتاً إلى أنه «خطوة أولى على طريق المصالحة التامة». ومن المرجَّح أن يعقد الحزب مؤتمراً لاحقاً لتأكيد تجاوز الخلاف الداخلي.

النهار: أسرار الآلهة



وزير للعلاقات العامة

وزير في الحكومة السابقة وقّع عقداً مع أحد المصارف يتولّى من خلاله مهمّة في العلاقات العامة للمصرف لقاء 8 آلاف دولار شهريّاً.



أسباب التعاقد

تبيّن أنّه تمّ إمرار التعاقد في مستشفيات حكومية نظراً لامتناع مجلس الخدمة المدنية عن إجراء مباريات وتعرّض مستشفيات للتوقّف عن العمل في ظلّ حاجة إلى الكادر البشري الضروريّ لتسيير الأقسام فيها....



وزير للمرة الأولى

غرّد أحد الوزراء ناشراً صورته والمعلم السياحي الذي يزوره لكنّه أخطأ في اسم المكان الذي يقصده للمرّة الأولى فألغى التغريدة ونشر أخرى مُصحّحة....

الجمهورية: أسرار

إتفاق

قال نائب في تكتل وسطي إن الأمن المُستقر في منطقته وراءه إتفاق تمّ بين شخصيّتين أساسيتين منذ نحو عقدين وليس بسبب زيارات طارئة لرئيس تكتل كبير.

محاصصات

يؤكد قطب نيابي أن ملفاً حسّاساً أُنجز أخيراً إنطوى على محاصصات في الباطن وكانت السبب الرئيس في إقراره بعد مشاحنات ومناكفات طويلة.

إتفاقات

لاحظت أوساط سياسية أن وزراء في "8 آذار" يوقعون إتفاقات مع دولة عربية من دون أخذ الموافقة المسبقة في مجلس الوزراء مجتمعاً.



